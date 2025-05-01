5% біоетанолу в бензині — експерт пояснив, чи не шкодить таке пальне для авто 90-х і 2000-х років Сьогодні 19:32 — Енергетика

5% біоетанолу в бензині — експерт пояснив, чи не шкодить таке пальне для авто 90-х і 2000-х років

З 1 травня всі автозаправні станції в Україні зобов’язані додавати до бензину щонайменше 5% біоетанолу — спирту, виготовленого з рослинної сировини.

Українським водіям не варто хвилюватися через зміну складу бензину: нове пальне з додаванням біоетанолу не шкодить старим автівкам, якщо вміст спирту не перевищує 10%.

Про це заявив експерт паливного ринку Сергій Куюн, коментуючи перехід автозаправних станцій на бензин із вмістом біоетанолу, маркований як «Є5».

Куюн запевняє: «Без паніки! Автівки 2000-х і 90-х років легко „перетравлять“ бензин з біоетанолом. За його словами, критичними можуть бути лише випадки, коли вміст спирту у паливі сягає 30−40%».

«Якщо ми говоримо про бензину з вмістом спирту до 10 відсотків, то взагалі нема про що хвилюватися. Це вже питання, коли 30 відсотків, 40 відсотків, тоді дійсно в старих машинах треба деякі там заходи вжити, адаптувати, особливо там, де є гумові деталі, вони погано дружать з спиртовими, скажімо, так з’єднаними. А зрештою взагалі ніхто нічого не має відчути», — розповів експерт.

Водночас експерт наголошує, що українці вже не перший день використовують нове пальне. Заміна відбувалася поступово, без різких змін:

«Насправді бензин Є5, як його маркує 5% біоетанолу, уже тиждень на заправних станціях. Тому що розуміємо, що не можна на тисячах станцій в один день завести нове пальне. Тобто треба як мінімум розпродати старі залишки, наповнити резервуари новим пальним, і тим самим потрібно на дату вийти вже з новим продуктом. Тому, насправді, вже їздимо тиждень мінімум на цьому пальному. Ну, не бачу я якихось сигналів СОС, тобто все нормально, і боятися нема чого», — зазначив він.

Куюн підкреслює, що бензин із біоетанолом у межах до 10% не викликає жодних негативних ефектів у більшості автомобілів, навіть старшого зразка.

Пояснюючи сенс такого переходу, експерт провів аналогію з ринком напоїв:

«Питають навіщо, ну, мовно, є кока-кола з цукром, а є без цукру. Фактично, теж саме зараз відбулося з бензином».

На думку Куюна, для водія зміни залишаться майже непомітними:

«Споживач не має помітити якихось змін там у їзді на машині, якихось змін в динаміці. Тут єдине, що основна мотивація до запровадження у всьому світі таких програм — це покращення екологічної ситуації, тому що згорання з спиртовими добавками дає менше викидів парникових газів атмосферу».

Він також нагадав, що головна мета запровадження біоетанолу в пальне — це екологічна безпека та зменшення залежності від імпорту.

УНІАН За матеріалами:

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