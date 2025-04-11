Ризики від запровадження бензину зі спиртом з 1 травня — думка експертів Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Ризики від запровадження бензину зі спиртом з 1 травня — думка експертів

З 1 травня 2025 року всі АЗС в Україні зобов’язані продавати бензин з додаванням 5% біоетанолу. Влада аргументує це екологічними та енергетичними міркуваннями, однак фахівці попереджають про ризики, які може принести нововведення, особливо для власників старих авто.

Чому впроваджують бензин зі спиртом

По-перше, біоетанол є поновлюваним джерелом енергії, а його використання дозволяє знизити викиди CO₂. По-друге, це спосіб зменшити залежність від імпортної нафти, стимулюючи виробництво спирту з вітчизняної агросировини. Також норма є частиною адаптації українського законодавства до стандартів ЄС. Про це розповів директор в Консалтингової групи А-95 Сергей Куюн.

Які проблеми можуть виникнути

Для українського автопарку, який здебільшого складається зі старих машин, спиртовий бензин становить реальну загрозу. Біоетанол має сильні розчинні властивості, здатні «підняти» багаторічні відкладення з бака й паливних магістралей. Це може призвести до засмічення фільтрів, форсунок і насосів. Крім того, етанол активно вбирає воду, що може викликати розшарування пального та втрату його властивостей.

Хто найбільше постраждає

У зоні ризику — власники автомобілів віком понад 10−15 років, особливо з оригінальними паливними системами. Низька технологічна культура на частині українських АЗС лише підсилює небезпеку. Біоетанол потребує нових стандартів зберігання, окремих резервуарів та контролю якості, чого багато операторів просто не мають.

Як це вплине на ціну

Вартість Е5 на європейському ринку вища, ніж звичайного бензину. Через необхідність облаштування інфраструктури для біопального ціна може зрости на 50−80 коп./л. Хоча завдяки зниженню світових цін на нафту, зростання може бути малопомітним для споживача.

Що рекомендують фахівці

Уникати заправок із сумнівною репутацією, навіть якщо ціна нижча. Варто завчасно замінити паливний фільтр, а для старих авто — промити бак та систему упорскування. Найближчі два місяці можуть стати тестом не лише для пального, а й для терпіння водіїв.

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Ampercar За матеріалами:

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