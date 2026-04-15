ПАРТНЕРСЬКА Хто з українських зірок бреше найкраще? SWEET. TV запускає шоу, де правда звучить абсурдніше за вигадку Сьогодні 17:12

23 квітня на платформі національного онлайн-кінотеатру SWEET. TV відбудеться прем’єра нового розважального шоу «Впізнай брехню!» — гри, де брехня смішна, правда неочікувана, а жарти без меж перевіряють твою інтуїцію.

У кожному випуску популярні українські зірки та коміки розповідають історії зі свого життя, але не всі вони правдиві. Завдання учасників — вгадати, де правда, а де вигадка. Але є нюанс: у цьому шоу правда настільки дивна, що звучить як брехня. У проєкті взяли участь 34 українські зірки, серед яких Маша Єфросініна, Оля Полякова, Володимир Дантес, Alyona Alyona, Jerry Heil, Василь Байдак, Дмитро Коляденко, Катя Осадча, Євген Янович, Даня Повар та інші.

«Ніколасу Кармі діставали каштан із носа».

«Настя Оруджова обікрала кілька квартир — і видала себе через одну деталь».

«Дмитро Коляденко втратив брендову річ через одну помилку вдома».

Це історії українських зірок. Частина з них — правда. Частина — вигадка. І відрізнити одне від іншого майже неможливо.

«Ти ж така привітна дівчинка, ти нас так надурила», — зізнається Євген Янович після одного з раундів Заріцькій Олександрі, лідерці гурту KAZKA.

У шоу змагаються дві команди по три учасники. Ведучим проєкту став Тімур Мірошниченко.

«У цьому шоу не працює логіка. Ти впевнений, що це вигадка, а це правда. І навпаки. Саме тому воно так затягує. Це буде найсмішніше шоу країни за моїм власним рейтингом», — зазначає ведучий.

Капітанами стали найпопулярніші коміки українського YouTube Роман Щербан та Костянтин Трембовецький («Леви на джипі»), які працювали не тільки у кадрі, але долучались до розробки жартів та фактів.

«Ми хотіли бути дотичними до створення справді цікавого і вайбового проекту. А ще тому, що я справді талановитий брехун. В одному з випусків я змусив повірити учасників в неймовірно неправдоподібну історію. Яку саме дізнаєтесь вже скоро», — каже Роман Щербан.

Спеціальна пропозиція від SWEET. TV для аудиторії Мінфін та Finance.ua

Отримуйте доступ до тарифу L зі знижкою 99% та дивіться кінопрем’єру безкоштовно.

Щоб скористатися бонусом використовуйте промокод : TREEUM

: Пропозиція актуальна до 01.08.2026. Насолоджуйтесь якісним контентом за вигідною ціною!

Шоу складається з чотирьох раундів. І з кожним із них брехня стає дедалі переконливішою.

У першому — зірки по черзі розповідають історії зі свого життя, а суперники мають визначити: це правда чи майстерна вигадка. У другому випробування ускладнюється. Один учасник із кожної команди дістає з коробки предмет і намагається переконати опонентів, що ця річ є частиною його життя. Але чи так це насправді — питання. У четвертому раунді до команди приходить гість. Кожен із гравців пояснює, що саме його з ним пов’язує. Та лише одна історія є правдивою. Суперникам доведеться ввімкнути режим детектива, аби розколоти брехунів.

А наприкінці бліц-раунд. Усього 60 секунд на те, щоб допитати опонентів і вирішити чи варто їм вірити.

«Найбільше запамʼяталось не так історія, як просто участь Олі Полякової. Вона прийшла в настільки короткому платті, що довелось чекати 15 хвилин поки вона знайде зручне положення», — зізнається Костянтин Требовецький.

Вони брешуть так, що їм вірять. А коли кажуть правду — ніхто не здогадується.

Хто з українських зірок обманює найкраще дивіться вже з 23 квітня тільки на SWEET.TV.

