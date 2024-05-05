Чи необхідно відкривати ФОП особі, яка здає житло в оренду — Finance.ua
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Чи необхідно відкривати ФОП особі, яка здає житло в оренду

Особисті фінанси
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Чи необхідно відкривати ФОП особі, яка здає житло в оренду
Чи необхідно відкривати ФОП особі, яка здає житло в оренду
Особа має право здавати в оренду нерухомість як ФОП та як фізособа.
Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області, пише Sud.ua.
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«Відповідно до ст. 319 та ст. 320 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності», — пояснили в управлінні.
Зазначається, що здача в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і шляхом виконання норм п. 170.1 ст. 170 розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ без реєстрації орендодавця як фізичною особою — підприємцем.
Нагадаємо, в Україні можуть запровадити соціальну оренду житла для вирішення питання внутрішньо переміщених громадян та осіб, які потребують підтримки держави у вирішенні житлового питання.
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Так, за підтримки уряду Німеччини проєкт «Housing» розпочала на Львівщині міжнародна організація з міграції (МОМ) при ООН.
Програма передбачає створення житла для довгострокового проживання ВПО на умовах доступної оренди.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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