Скільки коштує відвідати Берлін — Finance.ua

Скільки коштує відвідати Берлін Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Скільки коштує відвідати Берлін

Берлін — це місто з багатою історією, що поєднує сучасні тенденції з історичними пам’ятками, що відображають важливі етапи світової історії.

Проживання

Ніч у хостелі — від 25 євро (~1 050 грн), у готелі середнього класу — від 90 євро (~3 780 грн).

Харчування

Сніданок коштує 5−8 євро (~210−336 грн), обід — 5−15 євро (~210−630 грн), вечеря — 8−30 євро (~336−1 260 грн).

Туристичні памʼятки

Багато музеїв мають безкоштовні дні або доступні квитки від 8 євро (~336 грн).

Транспорт

Денний квиток на всі види транспорту — близько 9 євро (~380 грн).

Якщо коротко:

Проживання: 90 євро (~3 780 грн).

Харчування: 38 євро (~1 596 грн).

Розваги: середній квиток до музеїв або памʼяток — 8 євро (~336 грн).

Транспорт: 9 євро (~380 грн).

Загальна вартість за день: 145 євро (~6 092 грн).

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Німеччині до відрахувань податків за годину складе 12,82 євро (559,74 грн). Це підвищення порівняно з 12,41 євро у 2024 році є черговим кроком у серії регулярних змін мінімальної заробітної плати в Німеччині, що здійснюються відповідно до зростання вартості життя.

У Німеччині продовжили тимчасовий захист для біженців з України. Тепер він діє до 4 березня 2026 року, відповідно до рішення Ради Європейського Союзу.

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