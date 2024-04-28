Оренда житла у Києві: в яких районах столиці жити найдорожче та найдешевше (інфографіка) — Finance.ua

Оренда житла у Києві: в яких районах столиці жити найдорожче та найдешевше (інфографіка) Сьогодні 14:03 — Нерухомість

Оренда житла у Києві: в яких районах столиці жити найдорожче та найдешевше (інфографіка)

Вартість оренди квартири знизилася у столиці України. За останні пів року вона здешевшала на понад 2 600 грн. Наразі оренда квартири вартує 15 000 грн. За місяць здешевлення склало майже 1000 грн.

Про це повідомляє M2bomber.

За його даними, загалом по районах Києва оренда квартир коштує від 13 тис. до 27 950 грн.

Інфографіка: M2bomber

Таким чином, різниця між найдорожчим і найдешевшим складає 14 950 грн — тобто, цілу квартиру в найдешевшому районі.

Де найдешевше орендувати квартиру у столиці

Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському та Святошинському районах — в середньому 13 тис. грн. А також:

Голосіївському — 13 500 грн;

Дніпровському, Оболонському — 14 тис. грн;

Солом’янському — 15 тис. грн;

Дарницькому — 16 тис. грн;

Подільському — 16 375 грн.

Де оренда найдорожча

За даними M2bomber, найвищі ціни у Шевченківському районі - в середньому 27 950 грн. А також Печерському — 25 881 грн.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири

За даними аналітиків, 1-кімнатні квартири найчастіше здають по 13 800 грн — 11,4% оголошень.

Часто зустрічаються ціни:

12 тис. грн. — 9,7%;

7800, 9000 грн — 6,9%.

Нагадаємо, орендар має не лише певні права, але й обов’язки перед власником житла. Перед тим, як винаймати квартиру, дізнайтеся про правила та зобов’язання, щоб уникнути зайвих фінансових витрат.

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Обозреватель За матеріалами:

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