Оренда житла у Києві: в яких районах столиці жити найдорожче та найдешевше (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оренда житла у Києві: в яких районах столиці жити найдорожче та найдешевше (інфографіка)

Нерухомість
99
Оренда житла у Києві: в яких районах столиці жити найдорожче та найдешевше (інфографіка)
Оренда житла у Києві: в яких районах столиці жити найдорожче та найдешевше (інфографіка)
Вартість оренди квартири знизилася у столиці України. За останні пів року вона здешевшала на понад 2 600 грн. Наразі оренда квартири вартує 15 000 грн. За місяць здешевлення склало майже 1000 грн.
Про це повідомляє M2bomber.
За його даними, загалом по районах Києва оренда квартир коштує від 13 тис. до 27 950 грн.
Інфографіка: M2bomber
Інфографіка: M2bomber
Таким чином, різниця між найдорожчим і найдешевшим складає 14 950 грн — тобто, цілу квартиру в найдешевшому районі.

Де найдешевше орендувати квартиру у столиці

Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському та Святошинському районах — в середньому 13 тис. грн. А також:
  • Голосіївському — 13 500 грн;
  • Дніпровському, Оболонському — 14 тис. грн;
  • Солом’янському — 15 тис. грн;
  • Дарницькому — 16 тис. грн;
  • Подільському — 16 375 грн.

Де оренда найдорожча

За даними M2bomber, найвищі ціни у Шевченківському районі - в середньому 27 950 грн. А також Печерському — 25 881 грн.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири

За даними аналітиків, 1-кімнатні квартири найчастіше здають по 13 800 грн — 11,4% оголошень.
Часто зустрічаються ціни:
  • 12 тис. грн. — 9,7%;
  • 7800, 9000 грн — 6,9%.
Оренда житла у Києві: в яких районах столиці жити найдорожче та найдешевше (інфографіка)
Нагадаємо, орендар має не лише певні права, але й обов’язки перед власником житла. Перед тим, як винаймати квартиру, дізнайтеся про правила та зобов’язання, щоб уникнути зайвих фінансових витрат.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.