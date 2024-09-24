Чи можуть українці у Польщі одружитися через Дію — Finance.ua

Чи можуть українці у Польщі одружитися через Дію Сьогодні 07:30 — Особисті фінанси

Чи можуть українці у Польщі одружитися через Дію

Одруження онлайн через додаток «Дія» стало справжньою революцією для українців. Цей сервіс дозволяє молодятам зареєструвати шлюб у кілька кліків, без необхідності відвідувати офіційні установи, що значно спрощує процес.

Про це пише in Poland.

Для багатьох це не лише зручність, а й можливість уникнути бюрократії та тривалих черг, що є типовими для традиційної реєстрації шлюбу.

Сервіс є особливо актуальним для військових, які через свою службу не мають змоги фізично бути присутніми під час подання заяви або на церемонії одруження. Завдяки новій функції у «Дії», захисники України можуть одружитися, навіть перебуваючи на передовій, що надає їм можливість не відкладати важливі життєві рішення.

Проте питання щодо доступності цього сервісу для українців, які перебувають у Польщі, потребує уточнення. На даний момент, функція одруження через «Дію» діє на території України. Водночас українці в Польщі можуть скористатися сервісом за умови наявності українських документів та доступу до застосунку, проте офіційна реєстрація шлюбу буде можлива лише на території України.

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Для українських біженців, які тимчасово проживають у Польщі, цей сервіс може стати альтернативою, якщо пара планує повернутися в Україну для офіційної реєстрації або оформлення інших документів.

Нагадаємо, у вересні Мінцифра запустила послугу реєстрації шлюбу онлайн у Дії.

Як скористатися послугою:

1. Оновіть Дію і зайдіть у Сервіси — Шлюб онлайн.

2. Виберіть Зробити пропозицію та надішліть сповіщення половинці на зручний месенджер.

3. Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.

4. Після згоди надайте свої дані для заяви протягом 12 годин.

5. Система запропонує вільні дати — найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

Уже в день весілля зайдіть за посиланням у Дії на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що від вас потрібно, — смартфон та інтернет.

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