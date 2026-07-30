Чи можна забронювати працівника на дистанційній роботі — роз’яснення Сьогодні 08:03

Бронювання — це підвид відстрочки, який застосовується до працівників підприємств, установ і організацій, що мають статус критично важливих

Працівника, який працює дистанційно, можна забронювати, якщо він перебуває у трудових відносинах із роботодавцем та відповідає вимогам законодавства щодо військового обліку.

Про це пише видання 7eminar.

Експерти зазначають, що роботодавець може укласти з працівником трудовий договір про дистанційну роботу та забронювати його на загальних підставах.

Які умови необхідно виконати

Відповідно до пункту 29 Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 76 від 27 січня 2023 року, переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично протягом 72 годин після формування списку засобами Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Для цього військовозобов’язаний має:

перебувати на військовому обліку;

перебувати у трудових відносинах із державним органом, критично важливим підприємством або критично важливою установою;

уточнити персональні дані відповідно до вимог законодавства;

не перебувати в розшуку.

Таким чином, дистанційний формат роботи сам по собі не є перешкодою для бронювання. Якщо працівник офіційно працевлаштований і виконує встановлені законодавством вимоги щодо військового обліку, роботодавець може оформити йому бронювання.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що під час воєнного стану громадяни можуть бути тимчасово звільнені від призову на військову службу двома способами — отримати відстрочку або бронювання. Попри схожий результат, ці механізми мають різну юридичну природу, порядок оформлення та тривалість дії.

Відстрочка — це право військовозобов’язаного отримати тимчасове звільнення від призову, яке надається через особисті обставини або статус.

Бронювання — це підвид відстрочки, який застосовується до працівників підприємств, установ і організацій, що мають статус критично важливих для функціонування держави, економіки або забезпечення потреб ЗСУ чи інших військових формувань.

Також ми писали , що за рік кількість вакансій із можливістю бронювання зросла на 25%, кількість відгуків — на 28%, а медіанна заробітна плата збільшилася на 17% і наразі становить 35 тис. грн. Найбільше вакансій із бронюванням роботодавці пропонують у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. Водночас найвищі медіанні заробітні плати — переважно у західних областях. Лідирує Закарпатська область із медіанною зарплатою 50 тис. грн на місяць.

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