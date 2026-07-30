Visa планує скоротити 7% штату Сьогодні 06:03

На кінець минулого фінансового року штат Visa становив близько 34 100 співробітникі

Компанія Visa скоротить близько 7% свого штату, або приблизно 2 600 працівників. Найбільше звільнення торкнуться технологічного та продуктового підрозділів. У компанії пояснюють це необхідністю підвищити ефективність роботи в умовах посилення конкуренції на ринку платіжних послуг.

Чому Visa скорочує штат

«Я глибоко переконаний, що ми чинимо правильно заради майбутнього Visa, наших клієнтів та партнерів. Ми продовжуємо підвищувати ефективність усередині компанії, щоб вивільнити ресурси та реінвестувати їх у найбільш перспективні напрями», — зазначив генеральний директор Раян Макінерні у службовій записці для працівників, яку отримало видання Bloomberg.

На кінець минулого фінансового року штат Visa становив близько 34 100 співробітників, що більш ніж втричі перевищує рівень десятирічної давнини.

Які напрями розвиватиме компанія

«Щоб скористатися новими можливостями та забезпечити Visa лідерські позиції в цій трансформації, ми повинні й надалі змінювати підходи до роботи, — написав Макінерні. — Штучний інтелект також допомагає прискорити цю еволюцію та формує нові стандарти роботи у Visa».

Хоча ШІ й використовують для скорочення рутинної роботи та прискорення розробки продуктів, він не був єдиною причиною такого рішення Visa, повідомляє джерело, обізнане з мотивами компанії.

За словами співрозмовника, Visa планує реінвестувати кошти у сферу споживчих платежів, рішення для комерційного сектору та грошових переказів, а також у додаткові сервіси, які охоплюють пропозиції у сфері стейблкоїнів, транскордонних і B2B-розрахунків.

«Завдяки рішенням, які ми ухвалювали протягом останніх кількох років, ми входимо в нову еру комерції, маючи бізнес із чудовим темпом розвитку, — зазначив Макінерні у записці. — Ми бачимо це за нашими стабільно високими фінансовими результатами, задоволеністю клієнтів, залученістю працівників і проривними інноваціями, адже зараз ми створюємо та випускаємо продукти краще й швидше, ніж будь-коли раніше».

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