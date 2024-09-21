Чи можна відновити втрачену довідку ВПО, якщо випадково видалили її у «Дії» — Finance.ua

Чи можна відновити втрачену довідку ВПО, якщо випадково видалили її у «Дії» Сьогодні 15:12 — Особисті фінанси

Чи можна відновити втрачену довідку ВПО, якщо випадково видалили її у «Дії»

У разі скасування довідки ВПО варто направити офіційні звернення до Міністерства цифрової трансформації та Національної соціальної сервісної служби. У зверненнях слід детально описати ситуацію та обґрунтувати випадковість скасування документа.

Про це повідомили фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

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«Відповідно до приписів Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік доступ особи до електронної довідки забезпечується протягом періоду дії довідки та припиняється в разі прийняття рішення про скасування довідки з відображенням відповідного статусу дії довідки під час проведення перевірки з використанням технічних засобів Єдиної інформаційної бази даних про ВПО та Порталу «Дія», — йдеться у повідомленні.

ВПО у разі наявності РНОКПП також може повідомити про відмову від довідки ВПО засобами Порталу «Дія», зокрема з використанням мобільного додатка «Дія».

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод ВПО», підставою для скасування дії довідки про взяття на облік ВПО та внесення відомостей про це в Єдину інформаційну базу даних про ВПО є обставини, за яких внутрішньо переміщена особа подала заяву про відмову від довідки.

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Таким чином, скасування довідки ВПО, у тому числі онлайн, є дією, що призводить до юридично значимих наслідків — людина втрачає «статус» внутрішньо переміщеної і право на виплати допомоги на проживання.

Що робити, якщо скасував довідку ВПО випадково

З юридичної точки зору особа продемонструвала своє волевиявлення. До того ж, дійсно відмовитися від довідки випадково, «одним кліком», неможливо.

Для цього слід здійснити цілу сукупність дій, а перед етапом скасування довідки заявник ще мусить поставити галочку біля сповіщення «Підтверджую достовірність наведених у заяві даних» (тобто додаток автоматично сформує заяву про скасування довідки ВПО, підванажить її для передперегляду, нагадає про потребу перевірити достовірність інформації у заяві та натиснути погоджувальну галочку) та натиснути кнопку «Надіслати».

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У ситуації, що склалася, можна направити офіційні звернення до Мінцифри та Нацсоцсервісної служби, детально описавши ситуацію та пояснивши випадковість скасування довідки ВПО.

Проте варто зазначити, що у законодавстві наразі відсутнє чітке регулювання таких процедур, тому шанси на успішне відновлення довідки ВПО оцінюються як низькі.

Чи можна отримати довідку ВПО повторно

Нову довідку ВПО можливо оформити, звернувшись до ЦНАПу або органу соціального захисту населення.

Але якщо ви отримували виплату допомоги на проживання ВПО, то через таке скасування довідки повернути її навряд чи вдасться, оскільки це вважатиметься повторним зверненням за призначенням виплат без додаткових пільгових підстав для призначення виплат вдруге (як приклад, повторна евакуація, пошкодження/знищення житла тощо).

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