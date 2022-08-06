Чи можна відкликати працівника з відпустки без збереження зарплати — Finance.ua

Чи можна відкликати працівника з відпустки без збереження зарплати Вчора 11:05 — Особисті фінанси

Чи можна відкликати працівника з відпустки без збереження зарплати

У Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області роз’яснили , чи може роботодавець відкликати працівника із відпустки без збереження заробітної плати.

Діюче трудове законодавство передбачає лише можливість відкликати працівника лише у тому випадку, коли йому надано щорічну відпустку.

Так, відкликати працівника зі щорічної відпустки можливо лише за його згодою і лише в окремих випадках:

відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків;

відвернення нещасних випадків, простою;



відвернення загибелі чи псування майна підприємства, установи, організації;

в інших випадках, передбачених законодавством.



А от відкликання працівника з інших видів відпусток не дозволяється. Отже, якщо працівнику надали відпустку без збереження заробітної плати, відкликати його з такої відпустки не можна.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, період відпустки без збереження заробітної плати під час воєнного стану дає право на щорічну відпустку;

Верховна Рада в першому читанні підтримала надання відпустки чоловікам-військовослужбовцям для догляду за дитиною, однак є умова.



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