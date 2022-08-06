Чи можна відкликати працівника з відпустки без збереження зарплати — Finance.ua

Чи можна відкликати працівника з відпустки без збереження зарплати
У Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області роз’яснили, чи може роботодавець відкликати працівника із відпустки без збереження заробітної плати.
Діюче трудове законодавство передбачає лише можливість відкликати працівника лише у тому випадку, коли йому надано щорічну відпустку.
Так, відкликати працівника зі щорічної відпустки можливо лише за його згодою і лише в окремих випадках:
- відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків;
- відвернення нещасних випадків, простою;
- відвернення загибелі чи псування майна підприємства, установи, організації;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
А от відкликання працівника з інших видів відпусток не дозволяється. Отже, якщо працівнику надали відпустку без збереження заробітної плати, відкликати його з такої відпустки не можна.
Довідка Finance.ua:
- нагадаємо, період відпустки без збереження заробітної плати під час воєнного стану дає право на щорічну відпустку;
- Верховна Рада в першому читанні підтримала надання відпустки чоловікам-військовослужбовцям для догляду за дитиною, однак є умова.
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