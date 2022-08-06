Чи можна відкликати працівника з відпустки без збереження зарплати — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи можна відкликати працівника з відпустки без збереження зарплати

Особисті фінанси
1150
Чи можна відкликати працівника з відпустки без збереження зарплати
Чи можна відкликати працівника з відпустки без збереження зарплати
У Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області роз’яснили, чи може роботодавець відкликати працівника із відпустки без збереження заробітної плати.
Діюче трудове законодавство передбачає лише можливість відкликати працівника лише у тому випадку, коли йому надано щорічну відпустку.
Так, відкликати працівника зі щорічної відпустки можливо лише за його згодою і лише в окремих випадках:
  • відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків;
  • відвернення нещасних випадків, простою;
  • відвернення загибелі чи псування майна підприємства, установи, організації;
  • в інших випадках, передбачених законодавством.
А от відкликання працівника з інших видів відпусток не дозволяється. Отже, якщо працівнику надали відпустку без збереження заробітної плати, відкликати його з такої відпустки не можна.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, період відпустки без збереження заробітної плати під час воєнного стану дає право на щорічну відпустку;
  • Верховна Рада в першому читанні підтримала надання відпустки чоловікам-військовослужбовцям для догляду за дитиною, однак є умова.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.