Чоловіки-військовослужбовці зможуть брати декретну відпустку — Finance.ua

Чоловіки-військовослужбовці зможуть брати декретну відпустку
Верховна Рада в першому читанні підтримала надання відпустки чоловікам-військовослужбовцям для догляду за дитиною, однак є умова.
Про це повідомляє в Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
Законопроєкт пропонує надавати декрет чоловікам-військовослужбовцям, у разі, якщо його жінка також є військовослужбовцем.
«Мова йде про рівні умови у мирний час та у воєнний час», — пише депутат.
За відповідний законопроєкт проголосували 301 народний депутат.
«Як соавтор законопроєкту, вважаю, що це питання зараз є нагальним. Тому сподіваюся, законопроєкт буде остаточно прийнятий вже скоро», — додає Гончаренко.
Довідка Finance.ua:
- У 2021 році Кабінет Міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам в Україні. Таке рішення уряд ухвалив під час сьогоднішнього засідання.
Як отримати відпустку:
- звернутися із заявою до роботодавця;
- надати свідоцтво про народження дитини;
- відпустку можна отримати не пізніше, ніж через три місяці після народження дитини;
- відпустка не може бути довша за 14 днів;
- відпустку не можна взяти грошима, розділити на кілька частин.
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