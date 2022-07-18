Чоловіки-військовослужбовці зможуть брати декретну відпустку — Finance.ua

Чоловіки-військовослужбовці зможуть брати декретну відпустку Вчора 16:45 — Особисті фінанси

Верховна Рада в першому читанні підтримала надання відпустки чоловікам-військовослужбовцям для догляду за дитиною, однак є умова.

Про це повідомляє в Telegram-канал і народний депутат Олексій Гончаренко.

Законопроєкт пропонує надавати декрет чоловікам-військовослужбовцям, у разі, якщо його жінка також є військовослужбовцем.

«Мова йде про рівні умови у мирний час та у воєнний час», — пише депутат.

За відповідний законопроєкт проголосували 301 народний депутат.

«Як соавтор законопроєкту, вважаю, що це питання зараз є нагальним. Тому сподіваюся, законопроєкт буде остаточно прийнятий вже скоро», — додає Гончаренко.

Довідка Finance.ua:

У 2021 році Кабінет Міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам в Україні. Таке рішення уряд ухвалив під час сьогоднішнього засідання.

Як отримати відпустку:

звернутися із заявою до роботодавця;

надати свідоцтво про народження дитини;

відпустку можна отримати не пізніше, ніж через три місяці після народження дитини;

відпустка не може бути довша за 14 днів;

відпустку не можна взяти грошима, розділити на кілька частин.

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