Чоловіки-військовослужбовці зможуть брати декретну відпустку — Finance.ua
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Чоловіки-військовослужбовці зможуть брати декретну відпустку

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Верховна Рада в першому читанні підтримала надання відпустки чоловікам-військовослужбовцям для догляду за дитиною, однак є умова.
Про це повідомляє в Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
Законопроєкт пропонує надавати декрет чоловікам-військовослужбовцям, у разі, якщо його жінка також є військовослужбовцем.
«Мова йде про рівні умови у мирний час та у воєнний час», — пише депутат.
За відповідний законопроєкт проголосували 301 народний депутат.
«Як соавтор законопроєкту, вважаю, що це питання зараз є нагальним. Тому сподіваюся, законопроєкт буде остаточно прийнятий вже скоро», — додає Гончаренко.

Довідка Finance.ua:

  • У 2021 році Кабінет Міністрів затвердив порядок надання декретної відпустки чоловікам в Україні. Таке рішення уряд ухвалив під час сьогоднішнього засідання.
Як отримати відпустку:
  • звернутися із заявою до роботодавця;
  • надати свідоцтво про народження дитини;
  • відпустку можна отримати не пізніше, ніж через три місяці після народження дитини;
  • відпустка не може бути довша за 14 днів;
  • відпустку не можна взяти грошима, розділити на кілька частин.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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