Чи можна приватизувати будинок під час воєнного стану (відповідь адвоката) — Finance.ua
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Чи можна приватизувати будинок під час воєнного стану (відповідь адвоката)

Особисті фінанси
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Чи можна приватизувати будинок під час воєнного стану (відповідь адвоката)
Чи можна приватизувати будинок під час воєнного стану (відповідь адвоката)
Воєнний стан в Україні пов’язаний із низкою обмежень, але іноді громадяни вигадують їх самостійно.
Так, дехто вважає, що в умовах особливого періоду приватизувати землю або будинок неможливо.
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Однак це не зовсім так. Як повідомив 12 лютого адвокат Роман Сімутін, зробити це можна.

Умова

Це можливо, за умови, що така земельна ділянка має цільове призначення «Для будівництва і обслуговування житлового будинку». Простими словами, це прибудинкова територія будинку, звичайно з городом, але до 25 соток в селі та 10 в місті.
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Дехто з громадян уже на цьому етапі плутається, оскільки впевнений, начебто збудований будинок потрібно приватизувати.
За словами адвоката, у цьому немає потреби, якщо ви побудували його за свої гроші.
Щоб ввести його в експлуатацію, потрібно всього лише звернутися до державної інспекції архітектури та містобудування.
Якщо будинок колись виділявся колгоспом, радою народних депутатів СРСР, тобто ще при СРСР, то він підлягає приватизації.
Як приклад він навів розселення радянських громадян у квартири, на які вони не мали прав власності.
Якщо ж будинок будувався за власні кошти, то він вводиться в експлуатацію і вноситься в реєстр нерухомості. Зверніть увагу, що після зведення свого будинку, його необхідно ввести в експлуатацію.
Без цього право власності не буде оформлено.
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