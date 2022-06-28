Чи можна перевести працівника під час воєнного стану на іншу роботу без його згоди — Finance.ua

Чи можна перевести працівника під час воєнного стану на іншу роботу без його згоди Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Чи можна перевести працівника під час воєнного стану на іншу роботу без його згоди

В умовах війни роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, однак має врахувати ряд обмежень.

Про це повідомив інспектор Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці Фольварчук Федір Миколайович.

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Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, допускається лише за його згодою (ст. 33 КЗпП). Однак під час воєнного стану роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди:

якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я,

для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, виробничих аварій, інших обставин, які ставлять під загрозу життя людей;

з оплатою праці за виконану роботу не нижче, ніж середній заробіток за попередньою роботою.

Повідомляти працівника про зміну істотних умов праці під час воєнного стану не потрібно.

Довідка Finance.ua:

повномасштабна війна значно повпливала на гаманці українців та їхні заробітні плати;

у Верховній Раді України 3 червня зареєстрували законопроект, який має на меті поліпшення умов для захисту прав фізичних осіб на працю та соціальний захист шляхом забезпечення своєчасності обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, а також розширення напрямів використання інформації, яка міститься в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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