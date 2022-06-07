У ВР хочуть підвищити захист права українців на працю — Finance.ua

У ВР хочуть підвищити захист права українців на працю

Вчора 21:03 — Казна та Політика

У ВР хочуть підвищити захист права українців на працю

У Верховній Раді України 3 червня зареєстрований законопроект № 7433 «Про внесення змін до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування“ та деяких інших законів України, щодо захисту прав фізичних осіб під час воєнного стану та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю».

Ініціатор законопроекту — голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За словами Гетманцева, мета документу — поліпшення умов для захисту прав фізичних осіб на працю та соціальний захист шляхом забезпечення своєчасності обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, а також розширення напрямів використання інформації, яка міститься в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема для забезпечення трудових прав працівників та осіб з інвалідністю та спрощення звітності для роботодавців.

Що пропонується:

забезпечення обміну інформацією між Державним реєстром страхувальників та застрахованих осіб і Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, що дозволить скасувати для роботодавців необхідність окремого обліку у такому Фонді та подачі звітності з метою дотримання квот щодо працевлаштування інвалідів;

можливість для осіб з інвалідністю, у разі пропуску строку огляду медико-соціальної експертизи для продовження виплати пенсії по інвалідності такого повторного огляду у строк не пізніше ніж 1 місяць після завершення або скасування воєнного стану;

забезпечення під час дії в Україні воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення особам віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах освіти, призначення пенсій в разі втрати годувальника та виплату раніше призначеної на підставі даних про навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

встановлюється, що призначення пенсій внутрішньо переміщеним особам, які не мають документів, та/або щодо яких відсутні відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності на період дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування, здійснюється на підставі відомостей, наявних у відповідних електронних державних реєстрах.

забезпечується цифровізація обліку трудової діяльності працівників. Зокрема роботодавець або сама особа у разі відсутності відповідних відомостей в реєстрі застрахованих осіб зможе подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України відомості про переміщення з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, призупинення/відновлення дії трудового договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання, категорії, складання присяги, стажування, навчання тощо. Такий підхід дозволить повністю відмовитись від паперових трудових книжок, та дозволить працівникам краще захищати свої права, а також спростить для них необхідність підтвердження відповідних відомостей у майбутньому.

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