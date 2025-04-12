Чи можна отримати штраф за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках — Finance.ua

Чи можна отримати штраф за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Чи можна отримати штраф за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках

У Державній податковій службі спростували інформацію про штрафи за продаж особистих речей на інтернет-майданчиках.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДПС.

«Інформація, поширена низкою медіа про те, що податкова нібито почала штрафувати продавців з OLX, Promua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі, не відповідає дійсності», — йдеться в повідомленні.

У податковій наголосили, продаж особистих речей не розцінюється як підстава для відповідальності за порушення вимог законодавства.

Зауважується, що лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності.

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Це не стосується реалізації особистих речей громадянами за допомогою таких платформ як OLX, Prom та будь-яких соцмереж.

«Посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємництва», — йдеться у повідомленні.

ДПС закликає підприємців, які залишаються в «тіні», самостійно та добровільно:

зареєструватися як суб’єкт господарювання;

здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;

дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.

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