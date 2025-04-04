Які авто купували українці в 1 кварталі 2025 (інфографіка) — Finance.ua

Які авто купували українці в 1 кварталі 2025 (інфографіка)
У І кварталі автопарк України поповнили майже 47 тис. вживаних легковиків.
З січня по березень 2025 року українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків.
Про це повідомляє Укравтопром.
Це на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Середній вік вживаних авто, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9,5 року.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%.
Далі йдуть:
- дизельні — 23%;
- електромобілі — 22%;
- гібриди — 5%;
- авто з ГБО — 4%.
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Нагадаємо, Голова Комітету ВР з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький 3 квітня зареєстрував проект постанови про прийняття в першому читанні законопроекту 13131, який передбачає, що довідку щодо придатності до керування автомобілем 083/о буде скасовано.
Замість неї будуть брати дані з Електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), яка обмінюється даними з Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг». У законі про дорожній рух пропишуть обовʼязок для кандидатів у водії пройти медичне обстеження та отримати допуск за станом здоров’я до керування.
Таким чином, замість формулювання «не має медичних протипоказань» для кандидатів у водії запровадять медичне обстеження та відповідно допуск (чи недопуск) за його результатами до керування авто.
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