Чи можна оформити реструктуризацію кредиту після віднесення банку до категорії неплатоспроможних — Finance.ua

Чи можна оформити реструктуризацію кредиту після віднесення банку до категорії неплатоспроможних Вчора 07:13 — Кредит&Депозит

Чи можна оформити реструктуризацію кредиту після віднесення банку до категорії неплатоспроможних

Реструктуризація — це зміна істотних умов кредитного договору, як-то процентної ставки, графіка погашення боргу тощо, задля створення оптимально сприятливих умов для виконання зобов’язань боржником.

Про це повідомляє Financial Literacy Ukraine.

Скористатися можливістю реструктуризувати свою заборгованість можуть ті позичальники, які мають іпотечний кредит та:

не є фізичною особою-підприємцем;

не є пов’язаною з банком особою;

мають кредит, забезпечений іпотекою — будинком, квартирою чи іншою нерухомістю (не обтяженою іншими зобов’язаннями).

Реструктуризація є абсолютно добровільною можливістю для позичальників, відновити свої відносини з банками на більш вигідних, ніж передбачено у кредитному договорі, умовах.

Крім того — це можливість відтермінувати продаж прав вимоги за кредитом. Адже продаж прав вимоги за кредитними договорами, заборгованість за якими було реструктуризовано, здійснюється в останню чергу.

Також реструктуризація заборгованості сприяє збереженню та відновленню позитивної кредитної історії позичальника, та дозволить в подальшому використовувати всі можливості кредитування.

При цьому прийняти умови реструктуризації позичальник може до моменту фактичного продажу прав вимоги за кредитом на відкритих торгах. У тому числі — реструктуризація стане підставою для виключення кредиту зі складу уже сформованого на продаж пулу активів.

Довідка Finance.ua:

у ІІІ кварталі банки й надалі констатували уповільнення кредитування внаслідок війни: респонденти відзначили незначне відновлення попиту на кредити з боку бізнесу та подальше скорочення попиту з боку населення;

самостійна перевірка кредитної історії може попередити деякі неприємні ситуації;



колектори мають право повідомляти боржника про наявність заборгованості, але з дотриманням правил етичної поведінки, які визначені законодавством України.



До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.