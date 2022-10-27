Як банки оцінили перспективи відновлення кредитування – опитування — Finance.ua

Як банки оцінили перспективи відновлення кредитування – опитування Вчора 08:05 — Кредит&Депозит

У ІІІ кварталі банки й надалі констатували уповільнення кредитування внаслідок війни: респонденти відзначили незначне відновлення попиту на кредити з боку бізнесу та подальше скорочення попиту з боку населення.

Про це йдеться в опитуванні НБУ.

Учасники опитування зазначили про посилення стандартів кредитування та зниження рівня схвалення заявок. Банки надалі очікують зростання попиту на короткострокові та гривневі бізнес-кредити й прогнозують посилення більшості видів ризиків.

Попит на кредити залишається низьким, стандарти кредитування вчергове посилилися.

Бізнес-кредити

У липні — вересні 2022 року інтерес позичальників до бізнес-кредитів був стриманим. Як і в першому півріччі, попит підсилювали потреби в оборотному капіталі та реструктуризації боргу. Водночас вищі процентні ставки та нижча потреба в капітальних інвестиціях стримували зростання попиту.

Більшість банків третій квартал поспіль повідомляють про посилення стандартів корпоративного кредитування, більшою мірою для довгострокових, валютних кредитів та позик великому бізнесу.

Кредити для населення

Попит населення на кредити дедалі скорочувався, переважно через погіршення споживчих настроїв. Цінові умови негативно впливали на попит на іпотеку — оцінки їхнього впливу історично найвищі. Стандарти кредитування домогосподарств посилювалися третій квартал поспіль, більшою мірою для іпотеки.

Учасники опитування зазначили значне зростання процентного, валютного та операційного ризиків у ІІІ кварталі 2022 року.

Прознози, перспективи

Банки стримано оцінюють перспективи кредитування, прогнозують зростання фондування та посилення ризиків.

У наступні 12 місяців більшість респондентів прогнозують обмежене зростання обсягу корпоративних кредитів та очікують на подальше скорочення роздрібного кредитування.

Банки вважають, що якість кредитного портфеля погіршиться, незважаючи на помірне поліпшення оцінок цього кварталу.

Респонденти розраховують на зростання фондування в наступні 12 місяців, водночас прогнозують стійкіші припливи коштів з боку населення, ніж бізнесу.

У найближчі три місяці банки очікують посилення усіх видів ризиків, окрім ризику ліквідності.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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