Бізнес отримав 2,3 млрд грн кредитів у вересні: хто в лідерах (інфографіка) — Finance.ua

Бізнес отримав 2,3 млрд грн кредитів у вересні: хто в лідерах (інфографіка) Вчора 12:04 — Кредит&Депозит

15 635 кредитів на загальну суму 49,07 млрд гривень. Як повідомив Мінфін України, у рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано

Станом на 1 жовтня 2022 року 27 банків-кредиторів обслуговують 15 070 кредитів на суму 47,59 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 29,07 млрд гривень. Це близько 83% від загального ліміту наданих гарантій (35,014 млрд гривень).

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При цьому у вересні поточного року укладено 639 кредитних договорів на суму 2,3 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,18 млрд гривень.

Які банки лідирують

За кількістю кредитів, виданих під державні гарантії на портфельній основі лідирує АТ КБ « Приватбанк » — наразі обслуговується 10 149 кредитів на загальну суму 15,02 млрд грн, що становить 93% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

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Другим за кількістю таких кредитів є АТ « Ощадбанк » — 2 172 кредити на загальну суму 8,18 млрд грн (відповідно — 98% від ліміту банку).

Де видано набільший обсяг кредитів

Найбільший обсяг кредитів видано в Одеській області, де загалом оформлено 1 105 кредитів на 3,66 млрд гривень.

У Кіровоградській області таких кредитів видано 748 на 3,19 млрд грн, у Дніпропетровській області — 1 337 кредитів на 3,05 млрд грн та у Києві — 780 кредитів на 3,1 млрд гривень.

За видом економічної діяльності

Найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у таких сферах:

сільське господарство — 7 288 кредитів на 33 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 4 708 кредитів на загальну суму 7,6 млрд грн;

переробної промисловості — 1 184 кредити на 4,2 млрд гривень

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, підприємства, які через війну втратили свої виробничі потужності, зможуть отримати до 60 млн грн пільгового кредиту. Уряд затвердив відповідну постанову. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Кредит надаватиметься на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу. Держава забезпечує до 80% тіла кредиту перед банком. Позика надається до 5 років. Нове або оновлене підприємство не може розташовуватися ближче, ніж за 50 кілометрів до лінії бойових дій.



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