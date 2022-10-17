Постраждалі від війни виробники отримають пільгові кредити — Finance.ua
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Постраждалі від війни виробники отримають пільгові кредити

Кредит&Депозит
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Постраждалі від війни виробники отримають пільгові кредити
Постраждалі від війни виробники отримають пільгові кредити
Підприємства, які через війну втратили свої виробничі потужності, зможуть отримати до 60 млн грн пільгового кредиту. Уряд затвердив відповідну постанову.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Мова йде про потужності, які були зруйновані, пошкоджені або розташовані на окупованих територіях.
«Ми знаємо, що в Україні є десятки й сотні бізнесів, які готові відновлювати роботу, інвестувати власні кошти, повертати працівників, але їм потрібна була додаткова підтримка від держави. Таку підтримку ми тепер надаватимемо», — написав Шмигаль.
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Кредит надаватиметься на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу. Держава забезпечує до 80% тіла кредиту перед банком. Позика надається до 5 років. Нове або оновлене підприємство не може розташовуватися ближче, ніж за 50 кілометрів до лінії бойових дій, уточнив прем’єр.
Нагадаємо, держава вже виплатила 147 млн грн компенсації підприємцям, які взяли на роботу внутрішньо переміщених осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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