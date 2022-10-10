ПриватБанк з початку року видав 17 млрд грн кредитів бізнесу — Finance.ua

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ПриватБанк з початку року видав 17 млрд грн кредитів бізнесу

Кредит&Депозит
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ПриватБанк з початку року видав 17 млрд грн кредитів бізнесу
ПриватБанк з початку року видав 17 млрд грн кредитів бізнесу
З початку 2022 року ПриватБанк збільшив кредитний портфель підприємців та МСБ більше ніж на 8,5 млрд грн, або на 52%.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Як повідомив член правління ПриватБанку Євген Заіграєв, загальна сума виданих банком кредитів бізнесу за 9 місяців 2022 року становить понад 17,3 млрд грн.
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За словами Заіграєва, український бізнес продовжує активно відновлювати роботу. Так обсяг вихідних платежів бізнес-клієнтів ПриватБанку у вересні 2022 року досяг 206 млрд грн, що на 1 млрд грн більше, ніж у вересні 2021 року. Обсяги безготівкових оплат покупок через еквайрингову мережу банку у вересні збільшились на 36% в порівнянні з березнем 2022 року.
Зростання довіри підприємців та клієнтів МСБ до ПриватБанку позначилось приростом активної бази на 7,4 тис. клієнтів та коштів на рахунках на 16,5 млрд грн. Згідно останніх досліджень компанії CBR, 47% юридичних осіб та 62% підприємців називають ПриватБанк основним банком для свого бізнесу.
Найбільшим попитом у бізнес-клієнтів користуються такі кредитні продукти:
  • кредит на купівлю основних засобів, в тому числі сільгосптехніки;
  • поновлювальна кредитна лінія;
  • КУБ під заставу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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