Чи можливе розірвання договору оренди землі через несплату орендної плати — Finance.ua
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Чи можливе розірвання договору оренди землі через несплату орендної плати

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Чи можливе розірвання договору оренди землі через несплату орендної плати
Чи можливе розірвання договору оренди землі через несплату орендної плати
Орендна плата за землю є обов’язковим платежем, який орендар зобов’язаний вносити орендодавцеві за користування земельною ділянкою відповідно до укладеного договору. Договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду за низкою причин, зокрема у випадку систематичної несплати орендної плати.
Про це пише «Земельний фонд України».

Підстави для припинення договору про оренду землі

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі:
  • невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору;
  • випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.
Підставами для такого розірвання може бути систематична несплата орендної плати.
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Згідно законодавства договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом або договором.
Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.
Аналіз вказаних норм свідчить, що законодавчі положення, які регулюють спірні відносини, вимагають наявності систематичної несплати орендної плати (два або більше випадків) як підстави для розірвання договору оренди земельної ділянки.
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Це розглядається як істотне порушення умов договору, оскільки позбавляє орендодавця можливості отримати гарантовані доходи від використання його земельної ділянки іншою особою.
Нагадаємо, у разі якщо до 1 січня 2025 власник невикористаної земельної ділянки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності, він визнаний таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Така земля переходить у комунальну власність територіальної громади.

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За матеріалами:
Finance.ua
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