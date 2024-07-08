Чи буде дефолт в Україні, якщо не вдасться домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу — Finance.ua

Чи буде дефолт в Україні, якщо не вдасться домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу Сьогодні 10:04 — Казна та Політика

Чи буде дефолт в Україні, якщо не вдасться домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу

Україна має домовитися з іноземними кредиторами до 1 серпня щодо реструктуризації державного боргу. Але, як вважають експерти, дефолту не буде, навіть якщо українська влада не зможе переконати власників єврооблігацій, які вимагають повернення тіла кредиту.

Як заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, дефолту не буде, адже для цього немає жодних підстав.

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«Мова йде лише про перемовини, які тривають з нашими кредиторами, власниками євробондів, які були випущені Україною в різні періоди на суму близько 20 мільярдів доларів. Деякі кредитори наполягають не на перенесенні строку обслуговування боргу, як було зроблено у 2022 році на 2 роки, а на певній реструктуризації. Причому на реструктуризації на непоганих для України умовах, яка полягає в тому, що більша частина боргу списується, а ми погоджуємося на обслуговування боргу», — пояснив Гетманцев.

Він переконаний, що українській владі вдасться домовитися, оскільки кредитори розуміють, що обслуговувати сьогодні ці борги Україна не може.

Гетманцев уточнив, що якби держава обслуговувала борг, то у 2024 році треба було сплатити 4,5 мільярди доларів на тіло та відсотки, але таких грошей в бюджеті немає.

«Все, що ми заробляємо податками, ми спрямовуємо на фінансування армії, безпеки та оборони. Тому і ми, і кредитори розуміємо, що цей варіант є неможливим, і тому саме реструктуризація або перенесення строків обслуговування боргів ще на два роки є сьогодні на столі. Обов’язково один з цих варіантів переможе, і це питання буде вирішеним. Тут не повинно бути жодних маніпуляцій», — підкреслив Гетманцев.

Дефолту не буде, навіть якщо Україна не зможе домовитися з приватними кредиторами, які вимагають повернення тіла кредиту, вважає членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Вона нагадала, що приватні кредитори, по яких настає строк виплати за облігаціями, вимагають повернення тіла кредиту — 20 млрд доларів (13,5 млрд доларів відсотків і тіла кредиту з них, в тому числі у 2024 році — 4,5 млрд доларів).

«Наша переговорна група намагалася зменшити заборгованість тіла кредиту на 60%, але кредитори з цим не погодилися. У меморандумі з МВФ вказано, що до кінця серпня 2024 вони планують досягти домовленості з комерційними кредиторами», — розповіла Южаніна.

Вона переконана, що якийсь компроміс буде знайдено.

«Можливо поки що сторони вичікують і хочуть виграти якнайкращі умови для себе. Але усім зрозуміло, що де-юре дефолту не буде», — вважає Южаніна.

Народна депутатка відзначила, що що дуже добре, що влада спромоглася виконати або перенести строки виконання певних зобов’язань.

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