«Чорна пʼятниця»: як підготуватися та уникнути помилок під час покупок — Finance.ua

«Чорна пʼятниця»: як підготуватися та уникнути помилок під час покупок Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

«Чорна пʼятниця»: як підготуватися та уникнути помилок під час покупок, Фото: freepik

Щороку, в останню п’ятницю листопада, настає всесвітній день розпродажів — «Чорна п’ятниця», який часто триває протягом вихідних. У цей період магазини пропонують товари зі знижками, що приваблює тисячі покупців.

Про це повідомили у «Захисті прав споживачів».

Зазначається, що «Чорна п’ятниця», як і інші масштабні розпродажі, спонукає людей купувати більше, ніж потрібно.

Проте після завершення акцій багато покупців усвідомлюють, що придбали непотрібні речі, й починають шукати способи їх повернення.

Під час «Чорної п’ятниці» зростає кількість покупців у магазинах, що дозволяє недобросовісним підприємцям отримувати вигоду за рахунок імпульсивних покупок, фальшивих знижок і неуважності споживачів.

Як підготуватися та уникнути помилок під час покупок

1. Плануйте покупки заздалегідь. Завчасно моніторте ціни, щоб оцінити реальність знижок. Звертайте увагу на якість товарів та не купуйте поспіхом.

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2. Перевіряйте інформацію про товар. Вона повинна бути доступною, достовірною та зазначеною державною мовою.

Гарантійні товари мають супроводжуватися талонами. Навіть товари зі знижкою підлягають гарантійному ремонту, обміну чи поверненню відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

3. Право на обмін чи повернення. Протягом 14 днів можна обміняти або повернути непродовольчий товар належної якості, якщо він не підходить за розміром, кольором чи іншими параметрами. У разі відсутності підходящого товару у магазині вам повинні повернути сплачені кошти.

4. Зберігайте розрахункові документи. При покупці товарів необхідно отримати від продавця розрахунковий документ. Адже, лише за його наявності в разі придбання неякісного товару або товару, який не підходить, споживач може повернути його в магазин.

Довідка Finance.ua:

Програма підтримки громадян «Національний кешбек» офіційно запустилася 11 жовтня після завершення бета-тестування. Виплати кешбеку здійснюватимуться раз на місяць, а саме — до 20 числа наступного місяця;

понад пів мільйона українців поки тримають на рахунках нараховані їм гроші національного кешбеку. Витратили гроші приблизно 120 000 українців.

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