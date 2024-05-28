Чому Воррен Баффет заробляє $100 000 на рік і не отримує підвищення понад 35 років — Finance.ua

Чому Воррен Баффет заробляє $100 000 на рік і не отримує підвищення понад 35 років Сьогодні 18:48 — Світ

Чому Воррен Баффет заробляє $100 000 на рік і не отримує підвищення понад 35 років

Інвестор і СЕО компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффет продовжує отримувати зарплату $100 000 на рік вже протягом 35 років, повідомляє Business Insider . Розповідаємо, чому так.

Що сталося

Минулого року зарплата Воррена Баффета становила лише $100 000. Для порівняння, навіть його заступник Грег Абель заробляє $20 млн на рік.

Баффет вже понад 40 років рекомендує раді директорів виплачувати йому річну зарплату в розмірі $100 000. Зауважимо, що це без бонусів та акцій.

Такий невеликий пакет оплати праці Баффета відображає його переконання, що керівники повинні бути зацікавлені в досягненні довгострокового успіху своїх компаній. А величезні зарплати, великі бонуси та короткострокові опціони на акції, мовляв, заохочують мислити короткостроковими перспективами.

Чому Баффет повертає половину своєї зарплати компанії

Інвестор віддає половину своєї зарплати назад компанії — $50 000 за використання ресурсів для особистих потреб, наприклад, для листування або телефонних розмов під час робочого часу.

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Баффет також не має службового автомобіля, не належить до клубів, де Berkshire сплачує членські внески, і не використовує літаки, що належать Berkshire, для неробочих поїздок, згідно з останньою заявою конгломерату про довіреність.

На що живе мільярдер

Навіть зі статусом мільярдера він продовжує жити в тому самому будинку в Омахі, штат Небраска, який придбав ще у 1958 році за $31 500. Крім того, Баффет їздить на своїй старій машині, якій уже 10 років.

Баффет, ймовірно, доповнює свою зарплату дивідендами та відсотками зі свого особистого інвестиційного портфеля — який може коштувати мільярди доларів.

Минулого року ProPublica повідомляла, що на основі витоку податкової звітності Баффет продав акцій на суму близько $500 млн у період між 2000 і 2019 роками.

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