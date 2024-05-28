Чому Воррен Баффет заробляє $100 000 на рік і не отримує підвищення понад 35 років — Finance.ua

Чому Воррен Баффет заробляє $100 000 на рік і не отримує підвищення понад 35 років
Інвестор і СЕО компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффет продовжує отримувати зарплату $100 000 на рік вже протягом 35 років, повідомляє Business Insider. Розповідаємо, чому так.
Що сталося
Минулого року зарплата Воррена Баффета становила лише $100 000. Для порівняння, навіть його заступник Грег Абель заробляє $20 млн на рік.
Баффет вже понад 40 років рекомендує раді директорів виплачувати йому річну зарплату в розмірі $100 000. Зауважимо, що це без бонусів та акцій.
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Такий невеликий пакет оплати праці Баффета відображає його переконання, що керівники повинні бути зацікавлені в досягненні довгострокового успіху своїх компаній. А величезні зарплати, великі бонуси та короткострокові опціони на акції, мовляв, заохочують мислити короткостроковими перспективами.
Чому Баффет повертає половину своєї зарплати компанії
Інвестор віддає половину своєї зарплати назад компанії — $50 000 за використання ресурсів для особистих потреб, наприклад, для листування або телефонних розмов під час робочого часу.
Баффет також не має службового автомобіля, не належить до клубів, де Berkshire сплачує членські внески, і не використовує літаки, що належать Berkshire, для неробочих поїздок, згідно з останньою заявою конгломерату про довіреність.
На що живе мільярдер
Навіть зі статусом мільярдера він продовжує жити в тому самому будинку в Омахі, штат Небраска, який придбав ще у 1958 році за $31 500. Крім того, Баффет їздить на своїй старій машині, якій уже 10 років.
Баффет, ймовірно, доповнює свою зарплату дивідендами та відсотками зі свого особистого інвестиційного портфеля — який може коштувати мільярди доларів.
Минулого року ProPublica повідомляла, що на основі витоку податкової звітності Баффет продав акцій на суму близько $500 млн у період між 2000 і 2019 роками.
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