Найдалекоглядніший інвестор: яких звичок Воррена Баффета може навчитися кожен — Finance.ua

Найдалекоглядніший інвестор: яких звичок Воррена Баффета може навчитися кожен Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Найдалекоглядніший інвестор: яких звичок Воррена Баффета може навчитися кожен

Інвестиційний геній Воррен Баффет став відомим на весь світ. З року в рік йому вдається обирати вдалі компанії для вкладення грошей та нарощувати свої статки.

Інвестори вважають його справжнім гуру та радять не лише новачкам, а й досвідченим бізнесменам прислухатися до його порад.

Доходи потрібно реінвестувати

Одна з найбільших помилок новачків — тішити себе дорогими речами або послугами після заробітку перших серйозних грошей. В результаті це може привести до краху всієї справи.

Доходи потрібно реінвестувати до того моменту, поки у вас не буде кількох стабільних потоків прибутку. Це може зайняти певний час, але фінансова свобода точно того вартує.

Ухвалювати рішення потрібно швидко

У сучасному світі все розвивається надто стрімко, тому потрібно завжди бути у потоці потрібної інформації, аби не витрачати багато часу на рішення.

Коли перед вами виникає якась вдала ідея або можливість інвестувати — ухвалювати рішення потрібно одразу. В іншому випадку ви ще не готові до інвестицій.

Економія на дрібницях важлива

Вміння грамотно розпоряджатися грошима, навіть коли їх багато — одна з головних ознак зрілого бізнесмена. Часто можна побачити, як після певного рівня доходів власники бізнесу починають здійснювати необдумані придбання, але робити це точно не вартує.

«Колись мій друг економив на тому, що фарбував лише одну стіну — ту, яку видно з дороги. Може здатися дурістю, але в перспективі цей підхід дозволив нам зекономити тисячі доларів та отримати з них прибуток», — розповідав Баффет.

Наполегливість вирішує більше, аніж капітал

«Я бачив десятки людей, які не маючи ані гроша вперто йшли до своєї мети, і згодом ставали мільйонерами. І десятки історій, коли люди з чудовим капіталом через лінь залишалися ні з чим», — казав мільярдер.

«У 1983 році я купив одну меблеву компанію лише тому, що її господині вдалося з маленького магазинчика перерости у велику мережу по всій Америці. Я знав, що ризику не існує жодного — після такого шляху людину просто неможливо зупинити. Якщо ви знаєте, що вартуєте більшого, то майте сміливість взяти те, що вам належить», — додав він.

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