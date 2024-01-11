Усі наші дії в Україні ми розглядаємо як інвестиції, а не як безкоштовну допомогу — Говард Баффет — Finance.ua
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Усі наші дії в Україні ми розглядаємо як інвестиції, а не як безкоштовну допомогу — Говард Баффет

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Усі наші дії в Україні ми розглядаємо як інвестиції, а не як безкоштовну допомогу — Говард Баффет
Усі наші дії в Україні ми розглядаємо як інвестиції, а не як безкоштовну допомогу — Говард Баффет, kurkul.com
Всі заходи, які здійснює фонд Говарда Баффета, The Howard G. Buffett Foundation, в Україні, включаючи проекти, які не стосуються гуманітарної допомоги, розглядаються як інвестиції.
Про це меценат повідомив у інтерв'ю для Latifundist.com.
«Наприклад, якщо ми побудували міст Одеса-Рені, то ми розглядаємо це як інвестицію, а не гуманітарну допомогу. Обладнання для аграріїв, яке надається в рамках програми 'Жнива Перемоги', також вважається нами інвестицією. Але якщо мова йде про програму надання їжі людям в прифронтових зонах, то це вже благодійний проєкт», — пояснив Баффет.
У 2023 році фонд відновив міст Одеса-Рені, і пів року тому американський посол звернувся до Говарда Баффета із запитанням, чи може його фонд побудувати модульні мости у Харківській області. Фонд погодився і придбав матеріали, яких вистачить на будівництво 11 мостів у регіоні.
«У той самий час ми побачили новину про те, як міст, що з'єднує Одесу і Рені, рухаючись, провалився разом із вантажівкою, що перебувала на ньому. І відразу сказав, що плани для Харкова трошки відкладаємо і кидаємо всі зусилля на відновлення цього моста», — додав Баффет.
За його словами, фонд вклав в Україну понад $500 млн. Можливо, у 2024 році буде вкладено ще $300 млн або навіть більше.
За матеріалами:
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