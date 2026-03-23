Чому Volvo згортає продаж найдешевшого електромобіля

Політика Дональда Трампа продовжує впливати на автомобільний ринок. Після згортання програм субсидій на електромобілі в США автовиробники змушені переглядати свої стратегії. Одним із наслідків стало рішення Volvo відмовитися від найдоступнішої електричної моделі на американському ринку.

Йдеться про Volvo EX30, а також його позашляхову версію Volvo EX30 Cross Country. Дилери в США прийматимуть замовлення на ці моделі лише до 20 березня 2026 року. Після цього автомобілі зникнуть із салонів, і придбати їх можна буде лише на вторинному ринку або за межами країни.

Ключова причина такого рішення — різке падіння попиту після скасування державних стимулів. Раніше покупці електрокарів у США могли розраховувати на субсидії до 7500 доларів, що суттєво впливало на кінцеву ціну. Без цієї підтримки бюджетні електромобілі втратили конкурентоспроможність, і їхні продажі різко просіли.

Показники Volvo EX30 підтверджують тенденцію. У 2025 році в США було продано лише близько 5400 таких авто, що становить приблизно 4,4% від загальних продажів бренду на цьому ринку. Фактично модель протрималася в Америці лише два роки, що є дуже коротким життєвим циклом навіть для бюджетного сегмента.

Рішення Volvo має наслідки і для європейського виробництва. Автомобілі для США виготовлялися на заводі Volvo Car Ghent, який нині опинився під загрозою через зменшення замовлень. Це останній автомобільний завод у Бельгії після закриття інших підприємств галузі, і він забезпечує роботою близько 7000 людей.

Наразі основними моделями, що сходять з конвеєра в Генті, залишаються XC40, EX40, V60 та EC40. Водночас саме ринки США та Великої Британії є ключовими для збуту продукції заводу. Втрата одного з масових електромобілів може суттєво вплинути на завантаження виробничих потужностей і майбутнє підприємства.

