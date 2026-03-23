0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому Volvo згортає продаж найдешевшого електромобіля

Технології&Авто
6
Чому Volvo згортає продаж найдешевшого електромобіля
Чому Volvo згортає продаж найдешевшого електромобіля
Політика Дональда Трампа продовжує впливати на автомобільний ринок. Після згортання програм субсидій на електромобілі в США автовиробники змушені переглядати свої стратегії. Одним із наслідків стало рішення Volvo відмовитися від найдоступнішої електричної моделі на американському ринку.
Йдеться про Volvo EX30, а також його позашляхову версію Volvo EX30 Cross Country. Дилери в США прийматимуть замовлення на ці моделі лише до 20 березня 2026 року. Після цього автомобілі зникнуть із салонів, і придбати їх можна буде лише на вторинному ринку або за межами країни.
Ключова причина такого рішення — різке падіння попиту після скасування державних стимулів. Раніше покупці електрокарів у США могли розраховувати на субсидії до 7500 доларів, що суттєво впливало на кінцеву ціну. Без цієї підтримки бюджетні електромобілі втратили конкурентоспроможність, і їхні продажі різко просіли.
Показники Volvo EX30 підтверджують тенденцію. У 2025 році в США було продано лише близько 5400 таких авто, що становить приблизно 4,4% від загальних продажів бренду на цьому ринку. Фактично модель протрималася в Америці лише два роки, що є дуже коротким життєвим циклом навіть для бюджетного сегмента.
Рішення Volvo має наслідки і для європейського виробництва. Автомобілі для США виготовлялися на заводі Volvo Car Ghent, який нині опинився під загрозою через зменшення замовлень. Це останній автомобільний завод у Бельгії після закриття інших підприємств галузі, і він забезпечує роботою близько 7000 людей.
Наразі основними моделями, що сходять з конвеєра в Генті, залишаються XC40, EX40, V60 та EC40. Водночас саме ринки США та Великої Британії є ключовими для збуту продукції заводу. Втрата одного з масових електромобілів може суттєво вплинути на завантаження виробничих потужностей і майбутнє підприємства.
За матеріалами:
MMR
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems