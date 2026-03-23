Чому Volvo згортає продаж найдешевшого електромобіля
Політика Дональда Трампа продовжує впливати на автомобільний ринок. Після згортання програм субсидій на електромобілі в США автовиробники змушені переглядати свої стратегії. Одним із наслідків стало рішення Volvo відмовитися від найдоступнішої електричної моделі на американському ринку.
Йдеться про Volvo EX30, а також його позашляхову версію Volvo EX30 Cross Country. Дилери в США прийматимуть замовлення на ці моделі лише до 20 березня 2026 року. Після цього автомобілі зникнуть із салонів, і придбати їх можна буде лише на вторинному ринку або за межами країни.
Ключова причина такого рішення — різке падіння попиту після скасування державних стимулів. Раніше покупці електрокарів у США могли розраховувати на субсидії до 7500 доларів, що суттєво впливало на кінцеву ціну. Без цієї підтримки бюджетні електромобілі втратили конкурентоспроможність, і їхні продажі різко просіли.
Показники Volvo EX30 підтверджують тенденцію. У 2025 році в США було продано лише близько 5400 таких авто, що становить приблизно 4,4% від загальних продажів бренду на цьому ринку. Фактично модель протрималася в Америці лише два роки, що є дуже коротким життєвим циклом навіть для бюджетного сегмента.
Читайте також
Рішення Volvo має наслідки і для європейського виробництва. Автомобілі для США виготовлялися на заводі Volvo Car Ghent, який нині опинився під загрозою через зменшення замовлень. Це останній автомобільний завод у Бельгії після закриття інших підприємств галузі, і він забезпечує роботою близько 7000 людей.
Наразі основними моделями, що сходять з конвеєра в Генті, залишаються XC40, EX40, V60 та EC40. Водночас саме ринки США та Великої Британії є ключовими для збуту продукції заводу. Втрата одного з масових електромобілів може суттєво вплинути на завантаження виробничих потужностей і майбутнє підприємства.
Поділитися новиною
Також за темою
Які мотоцикли купували українці в лютому
Чому Volvo згортає продаж найдешевшого електромобіля
Найпопулярніший електромобіль BMW знімуть із виробництва
Представлено новий сімейний кросовер Zeekr 8X (фото)
Співробітники Amazon кажуть, що ШІ лише збільшує навантаження
Рейтинг регіонів України за продажами нових легковиків