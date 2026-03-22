Як залатати пробите колесо, якщо немає запасного Сьогодні 05:14 — Технології&Авто

Спущена шина автомобіля

Якщо в дорозі спустило колесо, а запасного немає, не варто панікувати. У більшості випадків ситуацію можна тимчасово вирішити самостійно або дістатися до найближчого сервісу. Головне — правильно оцінити пошкодження та діяти обережно. Навіть прості дії допоможуть виграти час і уникнути серйозніших проблем.

Про це пише «УНІАН».

Що робити, якщо пробило колесо, а запаски немає — перші кроки

Якщо колесо спустилося прямо на перехресті або на проїжджій частині, необхідно увімкнути аварійну сигналізацію та обережно перемістити автомобіль на 10−20 метрів у безпечне місце.

Пересуватися на повністю спущеній шині категорично не можна. Тиск повинен становити хоча б третину атмосфери, щоб автомобіль міг повільно подолати невелику ділянку шляху.

Огляд і діагностика пошкодження

У першу чергу слід уважно оглянути шину: візуально найчастіше помітні лише серйозні пошкодження — наприклад, розрив гуми через арматуру, що стирчить, або прокол цвяхом.

Якщо пошкоджена боковина або утворився великий розріз, усунути проблему на місці практично неможливо.

Якщо поверхневий огляд не дав результату, колесо необхідно підкачати. Після того як тиск досягне хоча б третини норми, зазвичай стає чутно характерне шипіння.

Для пошуку проколу водії нерідко поливають шину водою — за бульбашками, що виділяються, можна визначити місце витоку.

Тимчасові рішення

Якщо повітря виходить повільно, накачайте колесо та обережно рушайте до найближчого шиномонтажу.

З камерними колесами деякі водії застосовують тимчасовий захід: викручують ніпель, повністю випускають повітря, потім заливають всередину камери невелику кількість води, після чого знову накачують колесо. Такий спосіб дозволяє проїхати кілька кілометрів.

Коли ж витік відбувається в місці прилягання шини до диска, колесо можна зняти і спробувати відновити герметичність посадки. Для цього тиск у шині зменшують приблизно до 15−20 відсотків, встановлюють колесо вертикально, піднімають і несильно вдаряють протектором об поверхню дороги.

Іноді допомагає додавання води або в’язкої рідини під борт шини. Повністю усунути витік таким способом не вдасться, але його інтенсивність може зменшитися.

Екстрений ремонт на дорозі

Сталеві диски можуть втратити герметичність через деформацію обода, наприклад, після удару об перешкоду. Досвідчені водії іноді вирівнюють край молотком, але без досвіду можна остаточно пошкодити диск.

Порізи та тріщини на боковині шини в дорожніх умовах практично не ремонтуються — такі пошкодження усувають тільки в шиномонтажних майстернях, і то не завжди.

Зате прокол у протекторі іноді вдається тимчасово закрити навіть підручними засобами. Для цього підходить саморіз або шуруп довжиною близько 15−20 міліметрів: його змочують у спеціальній рідині й акуратно вкручують у отвір проколу.

