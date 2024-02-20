Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень: прогноз банкіра — Finance.ua
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Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень: прогноз банкіра

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Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень: прогноз банкіра
Чому стрибнув курс, та чи очікувати долар по 39 гривень: прогноз банкіра
Курс долара на міжбанку за останній тиждень зріс майже на 1 гривню до 38,50 грн/долар. Водночас найближчим часом долар навряд чи сягне позначки 39 грн/долар.
Про це сказав Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку в коментарі РБК-Україна.
«Національний банк попереджав ринок, що можлива більша волатильність на ринку. Після короткого зміцнення гривні на період податкових виплат національна валюта почала слабшати, а регулятор — трохи пасивніше продавати валюту на ринку», — сказав він.

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Минулого тижня НБУ продав на ринку відносно незначний обсяг валюти — 320 млн доларів, але підняв курс інтервенцій до 38 грн/долар.
Як пояснив Курінний, НБУ бере активну участь на окремих рівнях, тим самим даючи розуміння, що буде пауза. «Спрогнозувати стратегію важко, але бачимо, що неможливо триматися в коридорі 37,50−38,20 грн/долар», — додав банкір.
Курінний вважає, що курс навряд чи продовжить швидко зростати. «Ми не очікуємо зростання одразу до 39,00 грн/долар. Скоріш за все, будуть періоди зміцнення гривні та зростання в коридорі 38,00−38,75 грн/долар», — сказав він.
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За його словами, девальвація можлива, «але чи сягне курс позначки у 39 грн/долар — залежить від дій регулятора».
Банкір не виключив, що питання курсу обговорюється з місією МВФ.
«Вважаємо, що була домовленість по стратегію „керованої гнучкості“ курсу валюти. Тому зараз слідкуємо за деяким послабленням національної валюти. Можливо, це також пов’язано з проблемами щодо отримання допомоги від партнерів з США», — зазначив банкір.
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Курінний переконаний, що зростання курсу долара навряд чи пов’язано зі зменшенням валютної виручки через блокаду українського кордону польськими фермерами, оскільки блокада зменшує так само й імпорт продуктів. «Хоча, звісно, впливає на експортно-імпортні операції», — сказав він.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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