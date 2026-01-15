Чому поляки масово повертаються до Польщі з Німеччини Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Чому поляки масово повертаються до Польщі з Німеччини

Протягом багатьох десятиліть Німеччина була символом процвітання та стабільності та приваблювала сотні тисяч поляків у пошуках кращого життя.

Але вперше за 25 років більше поляків виїхали з Німеччини до Польщі, ніж прибули з Польщі до Німеччини, пише inpoland.net.pl

Нині в Німеччині проживає понад 860 000 громадян Польщі, що робить їх п’ятою за величиною групою іноземців. Кількість людей з польським корінням оцінюється приблизно у 2,2 мільйона осіб.

Де працюють

Польських мігрантів вважають інтегрованими вище середнього рівня. Поляки в Німеччині працюють у тих галузях, де не вистачає місцевих працівників: догляд за людьми похилого віку, прибирання, інженерія та медицина (молодший персонал).

Причини повернення

Статистичні дані показують, що кількість повернень поляків до Польщі неухильно зростає з 2022 року. Опитування, проведені Інститутом досліджень ринку праці та професійної освіти (IAB), показують, що поляки частіше, ніж інші національності, розглядають можливість виїзду з Німеччини. Найчастіше причиною виїзду називають погіршення економічної ситуації в Німеччині.

Однак рішення повернутися до Польщі ухвалюють не лише через погіршення фінансового становища.

Серед поширених причин виїзду з Польщі називають:

надмірну бюрократію (38%)

дискримінацію (17%).

Багато поляків у Німеччині досі мають труднощі з визнанням професійної кваліфікації. Частина польських робітників вказують, що в сусідній країні мізерні можливості для кар’єрного зростання.

Експерти наголошують, що економічний розрив між Польщею та Німеччиною значно скоротився. Польська економіка динамічно розвивається, а заробітна плата та можливості для навчання зростають.

Тож Німеччина вже не є такою привабливою для поляків, як була ще 10−15 років тому. Натомість польська економіка розвивається дуже динамічно.

Тенденція до повернення також пов’язана з відсутністю «культури гостинності» мігрантів у Німеччині. Протягом багатьох років робітники зі Східної Європи працюють переважно на низькооплачуваних роботах, іноді нелегально. Незважаючи на свободу пересування працівників, що діє з 2011 року, багато поляків досі не відчувають себе повноцінною частиною німецького суспільства.

достатньо буде 1660 євро. Раніше ми писали, скільки грошей потрібно для життя в Німеччині на двох. Загалом же для життя в Німеччині двом людям

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.