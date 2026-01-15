Чому поляки масово повертаються до Польщі з Німеччини
Протягом багатьох десятиліть Німеччина була символом процвітання та стабільності та приваблювала сотні тисяч поляків у пошуках кращого життя.
Але вперше за 25 років більше поляків виїхали з Німеччини до Польщі, ніж прибули з Польщі до Німеччини, пише inpoland.net.pl.
Нині в Німеччині проживає понад 860 000 громадян Польщі, що робить їх п’ятою за величиною групою іноземців. Кількість людей з польським корінням оцінюється приблизно у 2,2 мільйона осіб.
Де працюють
Польських мігрантів вважають інтегрованими вище середнього рівня. Поляки в Німеччині працюють у тих галузях, де не вистачає місцевих працівників: догляд за людьми похилого віку, прибирання, інженерія та медицина (молодший персонал).
Причини повернення
Статистичні дані показують, що кількість повернень поляків до Польщі неухильно зростає з 2022 року. Опитування, проведені Інститутом досліджень ринку праці та професійної освіти (IAB), показують, що поляки частіше, ніж інші національності, розглядають можливість виїзду з Німеччини. Найчастіше причиною виїзду називають погіршення економічної ситуації в Німеччині.
Однак рішення повернутися до Польщі ухвалюють не лише через погіршення фінансового становища.
Серед поширених причин виїзду з Польщі називають:
- надмірну бюрократію (38%)
- дискримінацію (17%).
Багато поляків у Німеччині досі мають труднощі з визнанням професійної кваліфікації. Частина польських робітників вказують, що в сусідній країні мізерні можливості для кар’єрного зростання.
Експерти наголошують, що економічний розрив між Польщею та Німеччиною значно скоротився. Польська економіка динамічно розвивається, а заробітна плата та можливості для навчання зростають.
Тож Німеччина вже не є такою привабливою для поляків, як була ще 10−15 років тому. Натомість польська економіка розвивається дуже динамічно.
Тенденція до повернення також пов’язана з відсутністю «культури гостинності» мігрантів у Німеччині. Протягом багатьох років робітники зі Східної Європи працюють переважно на низькооплачуваних роботах, іноді нелегально. Незважаючи на свободу пересування працівників, що діє з 2011 року, багато поляків досі не відчувають себе повноцінною частиною німецького суспільства.
Раніше ми писали, скільки грошей потрібно для життя в Німеччині на двох. Загалом же для життя в Німеччині двом людям достатньо буде 1660 євро.
