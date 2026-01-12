-37 градусів: у Європі через екстремальні морози заблоковані тисячі туристів
Тисячі туристів на території Європи опинилися в пастці, зокрема на півночі Фінляндії, після того, як через екстремальні морози було скасовано авіарейси з аеропорту Кіттіля.
Про це пише Sky News.
У неділю вранці температура повітря в районі аеропорту опустилася до -37 °C. Такі показники утримувалися протягом кількох днів, що зробило неможливим обробку літаків проти обледеніння та нормальне виконання аеропортових операцій.
Зазначається, що аеропорт Кіттіля розташований у фінській Лапландії — малонаселеному північному регіоні країни, популярному серед туристів узимку. Серед заблокованих пасажирів — громадяни Великої Британії. Вони мають шанс повернутися додому в понеділок після обіду: заплановані рейси до Манчестера та Лондона. Утім, за прогнозами Метеорологічної служби, температура в цей час усе ще становитиме близько -28 °C, що може знову ускладнити ситуацію.
Також у Німеччині через інтенсивні снігопади залізничний оператор Deutsche Bahn у неділю повністю зупинив рух поїздів на півночі країни. Пасажири зіткнулися з масовими затримками та скасуваннями рейсів.
Про тисячі туристів, що опинилися заблокованими в різних країнах Європи, також повідомляє The Independent:
«Сильні снігопади, поривчастий вітер і ожеледиця серйозно ускладнили рух у багатьох європейських країнах… У країнах Балтії — Естонії та Литві — водіїв закликали відкласти всі неважливі поїздки через очікувані хуртовини. У сусідній Латвії оголосили снігове попередження для західних регіонів».
Ситуація у Франції, Британії, Чехії, Німеччині
Ідеться, що у Франції північно-західні райони постраждали від сильних вітрів шторму Горетті, який також спричинив перебої в роботі транспорту у Великій Британії. Серйозних руйнувань не зафіксували, однак у п’ятницю вдень без електропостачання залишалися близько 320 тисяч домогосподарств, переважно в Нормандії. Метеослужба Meteo-France заздалегідь закликала мешканців залишатися вдома.
Поділитися новиною
Також за темою
-37 градусів: у Європі через екстремальні морози заблоковані тисячі туристів
Скільки треба жити в Чехії, щоб отримати громадянство — терміни
Amazon вимагає від співробітників річні звіти про досягнення
Де бюджетно відпочити в Італії: 5 напрямків
У Норвегії побільшало працевлаштованих українських біженців
Рейтинг найсильніших паспортів 2026 року