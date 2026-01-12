-37 градусів: у Європі через екстремальні морози заблоковані тисячі туристів Сьогодні 18:10 — Світ

Тисячі туристів на території Європи опинилися в пастці, зокрема на півночі Фінляндії, після того, як через екстремальні морози було скасовано авіарейси з аеропорту Кіттіля.

У неділю вранці температура повітря в районі аеропорту опустилася до -37 °C. Такі показники утримувалися протягом кількох днів, що зробило неможливим обробку літаків проти обледеніння та нормальне виконання аеропортових операцій.

Зазначається, що аеропорт Кіттіля розташований у фінській Лапландії — малонаселеному північному регіоні країни, популярному серед туристів узимку. Серед заблокованих пасажирів — громадяни Великої Британії. Вони мають шанс повернутися додому в понеділок після обіду: заплановані рейси до Манчестера та Лондона. Утім, за прогнозами Метеорологічної служби, температура в цей час усе ще становитиме близько -28 °C, що може знову ускладнити ситуацію.

Також у Німеччині через інтенсивні снігопади залізничний оператор Deutsche Bahn у неділю повністю зупинив рух поїздів на півночі країни. Пасажири зіткнулися з масовими затримками та скасуваннями рейсів.

«Сильні снігопади, поривчастий вітер і ожеледиця серйозно ускладнили рух у багатьох європейських країнах… У країнах Балтії — Естонії та Литві — водіїв закликали відкласти всі неважливі поїздки через очікувані хуртовини. У сусідній Латвії оголосили снігове попередження для західних регіонів».

Ситуація у Франції, Британії, Чехії, Німеччині

Ідеться, що у Франції північно-західні райони постраждали від сильних вітрів шторму Горетті, який також спричинив перебої в роботі транспорту у Великій Британії. Серйозних руйнувань не зафіксували, однак у п’ятницю вдень без електропостачання залишалися близько 320 тисяч домогосподарств, переважно в Нормандії. Метеослужба Meteo-France заздалегідь закликала мешканців залишатися вдома.

