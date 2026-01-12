Рейс затримано або скасовано через зимову негоду: права на перебронювання та повернення коштів Сьогодні 18:23 — Особисті фінанси

Рейс затримано або скасовано через зимову негоду: права на перебронювання та повернення коштів

Перші вихідні 2026 року вже принесли збої в авіаперевезеннях Європою через зимову погоду.

Зимові погодні перебої викликають стрес, особливо тому, що вони можуть повністю зупинити всі рейси на кілька днів і залишити пасажирів у скрутному становищі, пише euronews

Але мандрівники мають певні права, а туристична страховка може допомогти. Ось що потрібно знати про перебронювання, повернення і компенсації.

Які права, якщо рейс скасували чи затримали через негоду

Закони ЄС поширюються на пасажирів, якщо їхні рейси проходять у Великобританії чи ЄС, незалежно від того, чи виконує їх європейська чи неєвропейська авіакомпанія.

Вони також охоплюють пасажирів, чиї рейси прибувають до Великобританії або ЄС з-за меж цих територій і виконуються британською або європейською авіакомпанією, а також пасажирів, чиї рейси відправляються з Великобританії або ЄС до країн поза ЄС і виконуються як європейськими, так і неєвропейськими авіакомпаніями.

У цих випадках мандрівникам належить стандартна компенсація, якщо рейс прибуває до пункту призначення із затримкою три години і більше (від 250 до 600 євро, залежно від відстані).

Якщо ваш рейс скасували, ви маєте право вибрати між поверненням грошей, зміною маршруту або зворотним перельотом. При цьому авіакомпанія повинна допомогти вам в аеропорту: надати харчування та розміщення, якщо вас перебронювали наступного дня.

Ці правила застосовуються і за негоди, за винятком випадків, коли умови вважаються «надзвичайними обставинами».

Чи вважається негода надзвичайною обставиною?

Коли відбуваються непередбачені події, авіакомпанії не зобов’язані надавати пасажирам грошову компенсацію, але вони, як і раніше, несуть обов’язок турботи, яка включає допомогу в аеропорту та переоформлення маршруту або повернення коштів.

«Затримки та скасування рейсів через сніг можуть бути вкрай дратівливими, але авіакомпанії все одно зобов’язані піклуватися про пасажирів і надавати чітку інформацію про їхні права на допомогу або повернення», — пояснює Рорі Боланд, редактор британської організації захисту прав споживачів Which? Travel.

«Якщо ви летите авіакомпанією Великобританії чи ЄС або вилітаєте з британського чи європейського аеропорту будь-яким перевізником, вам покладаються їжа та напої при затримці більше 2 годин на коротких рейсах, 3 годин на середніх та 4 годин на дальніх. Якщо ви застрягли на ніч, вам також належить розміщення.

Якщо ваш рейс скасовано, ви також можете вибрати повернення грошей або переоформлення на доступний наступний рейс. Якщо ви вибираєте друге, авіакомпанія повинна доставити вас до пункту призначення якнайшвидше, у тому числі за допомогою рейсу конкурента, якщо це необхідно.

Щоб погода вважалася «надзвичайною обставиною», вона має бути екстремальною та виходити за рамки звичайного. Це можуть бути сильні шторми, хмари вулканічного попелу чи урагани.

Як пояснюють у Which?, «якщо рейс скасовано через рідкісний снігопад на Канарських островах, це буде надзвичайний випадок. Легкий сніг в аеропорту біля Альп у середині зими не є таким».

Також це не вважається надзвичайною обставиною, якщо ваш рейс затриманий тому, що попередній був порушений через негоду. Щоб ситуацію визнали надзвичайною, ваш рейс має бути безпосередньо порушений екстремальними погодними умовами.

Чи можна отримати виплату за туристичною страховкою через негоду?

Залежно від вашого поліса ви можете мати право на грошову компенсацію за туристичною страховкою.

«Щоб отримати покриття за опцією Travel Delay, затримка зазвичай повинна перевищувати три години і бути викликана причиною, передбаченою вашим полісом, наприклад, поломкою перевізника загального користування або несприятливою погодою», пояснює Лорен Маккормік, менеджер зі зв’язків із громадськістю сайту порівняння туристичної страховки Squaremouth.

Покриття на випадок пропущеної пересадки може також компенсувати додаткові витрати, якщо ви пропустили стикувальний рейс через негоду, наприклад харчування чи проживання. Зазвичай, таке покриття застосовується при затримці від трьох до 12 годин.

«Якщо ви затримані, зберігайте всі документи, які допоможуть подати заявку на відшкодування, включаючи чеки за харчування та проживання, підтвердження від вашої авіакомпанії про затримку та її причину та оновлений маршрут, який показує тривалість затримки», каже Маккормік.

