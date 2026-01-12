0 800 307 555
укр
Українців попередили про черги на кордоні

Особисті фінанси
55
У двох пунктах пропуску на в’їзді в Україну зафіксовано накопичення транспорту. Станом на 08:30 навпроти пункту пропуску «Краківець» стоять 100 авто на в’їздах в Україну.
Про це пише Державна прикордонна служба.
Навпроти пункту пропуску «Шегині» на в’їзд очікують 110 автомобілів. В інших пунктах пропуску заторів як на в’їзд, так і на виїзд нема.
Також навпроти пункту пропуску «Краківець» на в’їзді в Україну очікують 8 автобусів, навпроти пункту пропуску «Шегині» — 10 автобусів. На виїзді з України накопичення автобусів не зафіксовано.
Також в службі закликають водіїв враховувати погодні умови, завчасно планувати маршрут, правильно розраховувати час у дорозі та вибирати менш завантажені пункти пропуску.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
