Українців попередили про черги на кордоні
У двох пунктах пропуску на в’їзді в Україну зафіксовано накопичення транспорту. Станом на 08:30 навпроти пункту пропуску «Краківець» стоять 100 авто на в’їздах в Україну.
Про це пише Державна прикордонна служба.
Навпроти пункту пропуску «Шегині» на в’їзд очікують 110 автомобілів. В інших пунктах пропуску заторів як на в’їзд, так і на виїзд нема.
Також навпроти пункту пропуску «Краківець» на в’їзді в Україну очікують 8 автобусів, навпроти пункту пропуску «Шегині» — 10 автобусів. На виїзді з України накопичення автобусів не зафіксовано.
Також в службі закликають водіїв враховувати погодні умови, завчасно планувати маршрут, правильно розраховувати час у дорозі та вибирати менш завантажені пункти пропуску.
Поділитися новиною
Також за темою
Українців попередили про черги на кордоні
У Раді планують скасувати відстрочку для студентів віком 25+
Свириденко відповіла на петицію про підвищення виплат військовим
Податкові перевірки у 2026 році — що треба знати підприємцям
Три кроки, які допоможуть тримати гроші під контролем
Альтернатива Буковелю: де в Україні вигідніше покататися на лижах