Чому немає світла, коли за графіком повинно бути: пояснення ДТЕК — Finance.ua

Чому немає світла, коли за графіком повинно бути: пояснення ДТЕК Вчора 20:40 — Енергетика

Минулий тиждень видався для енергетиків напруженим. Фахівцям довелося проводити відключення електроенергії у Київській області, щоб уникнути аварій в енергосистемі.

Це сталось через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Як відомо — росіяни цільово знищують саме енергетичні потужності.

Обстріляні об’єкти та неробоче обладнання призвели до дефіциту потужності. Тож енергетики були вимушені вимикати лінії за графіками погодинних відключень.

«Ми робили усе можливе, аби стабілізувати ситуацію в області, та й взагалі в енергосистемі. І весь час закликаємо людей допомагати нам — економно використовувати електроенергію», — звертаються працівники ДТЕК до киян.

В енергокомпанії також наголошують:

«Якщо за графіком стабілізаційних відключень (у разі його введення) у вас вдома має бути світло, а його немає, можливо, на електрообладнанні сталася аварія».

Вечірній Київ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.