Чому немає світла, коли за графіком повинно бути: пояснення ДТЕК — Finance.ua
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Чому немає світла, коли за графіком повинно бути: пояснення ДТЕК

Енергетика
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Минулий тиждень видався для енергетиків напруженим. Фахівцям довелося проводити відключення електроенергії у Київській області, щоб уникнути аварій в енергосистемі.
Це сталось через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Як відомо — росіяни цільово знищують саме енергетичні потужності.
Обстріляні об’єкти та неробоче обладнання призвели до дефіциту потужності. Тож енергетики були вимушені вимикати лінії за графіками погодинних відключень.
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«Ми робили усе можливе, аби стабілізувати ситуацію в області, та й взагалі в енергосистемі. І весь час закликаємо людей допомагати нам — економно використовувати електроенергію», — звертаються працівники ДТЕК до киян.
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В енергокомпанії також наголошують:
«Якщо за графіком стабілізаційних відключень (у разі його введення) у вас вдома має бути світло, а його немає, можливо, на електрообладнанні сталася аварія».

Які пристрої «з’їдають» найбільше електроенергії

За матеріалами:
Вечірній Київ
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