Чому краще залишити заощадження у валюті в листопаді: порада експерта — Finance.ua
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Чому краще залишити заощадження у валюті в листопаді: порада експерта

Валюта
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Чому краще залишити заощадження у валюті в листопаді: порада експерта
Чому краще залишити заощадження у валюті в листопаді: порада експерта
Очікувати на здешевлення американської валюти не варто, оскільки тенденція до підвищення курсу зберігається.
Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в коментарі редакції «Новини.Live».
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За його словами, зростання курсу долара є прогнозованим, особливо після скасування фіксованого курсу Національним банком України.

Чи варто купувати долари

Плотніков зазначив, що зараз курс повільно рухається до позначки в 42 грн/дол., і далі може збільшуватися.
«Курс йде повільною тенденцією до дорожчання. Наступна зупинка буде біля позначки 42 грн/дол., потім понад 42 грн і так далі. Тому, якщо є потреба зберегти основні заощадження у гривнях, варто перевести гроші у твердішу валюту. Давайте виходити з позиції, що дешевшати долар вже точно не буде», — констатував експерт.
Плотніков радить українцям, які мають заощадження в доларах або євро, не поспішати з обміном на гривню.
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За словами експерта, якщо немає термінової потреби у гривневих коштах, доцільніше залишити заощадження у доларах та євро, щоб уникнути ризику знецінення.
У довгостроковій перспективі курс долара, ймовірно, продовжить зростати.

Довідка Finance.ua:

  • девальвація гривні посилюється незважаючи на значні валютні інтервенції Національного банку, що вказує на недієвість політики приваблення гривневих активів у стримуванні валютного попиту;
  • за прогнозом Григорія Кукурузи, у 2025 році долар коштуватиме 45 грн на кінець 2025 року. Середньорічний курс буде коливатися у коридорі 43,2−43,5 грн/дол.;
  • курс гривні на рівні 45 грн за долар у 2025 році може стати нереальним без міжнародної фінансової підтримки. У разі зменшення фінансування з боку США можливе суттєве послаблення валюти.
За матеріалами:
Novyny.live
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