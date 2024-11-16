Чому краще залишити заощадження у валюті в листопаді: порада експерта — Finance.ua

Чому краще залишити заощадження у валюті в листопаді: порада експерта Сьогодні 10:09 — Валюта

Чому краще залишити заощадження у валюті в листопаді: порада експерта

Очікувати на здешевлення американської валюти не варто, оскільки тенденція до підвищення курсу зберігається.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в коментарі редакції «Новини.Live».

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За його словами, зростання курсу долара є прогнозованим, особливо після скасування фіксованого курсу Національним банком України.

Чи варто купувати долари

Плотніков зазначив, що зараз курс повільно рухається до позначки в 42 грн/дол., і далі може збільшуватися.

«Курс йде повільною тенденцією до дорожчання. Наступна зупинка буде біля позначки 42 грн/дол., потім понад 42 грн і так далі. Тому, якщо є потреба зберегти основні заощадження у гривнях, варто перевести гроші у твердішу валюту. Давайте виходити з позиції, що дешевшати долар вже точно не буде», — констатував експерт.

Плотніков радить українцям, які мають заощадження в доларах або євро, не поспішати з обміном на гривню.

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За словами експерта, якщо немає термінової потреби у гривневих коштах, доцільніше залишити заощадження у доларах та євро, щоб уникнути ризику знецінення.

У довгостроковій перспективі курс долара , ймовірно, продовжить зростати.

Довідка Finance.ua:

девальвація гривні посилюється незважаючи на значні валютні інтервенції Національного банку, що вказує на недієвість політики приваблення гривневих активів у стримуванні валютного попиту;

за прогнозом Григорія Кукурузи, у 2025 році долар коштуватиме 45 грн на кінець 2025 року. Середньорічний курс буде коливатися у коридорі 43,2−43,5 грн/дол.;

курс гривні на рівні 45 грн за долар у 2025 році може стати нереальним без міжнародної фінансової підтримки. У разі зменшення фінансування з боку США можливе суттєве послаблення валюти.

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