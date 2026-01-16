Чому ціни на срібло б’ють по виробниках сонячних панелей Сьогодні 19:35 — Енергетика

Чому ціни на срібло б’ють по виробниках сонячних панелей

Подорожчання срібла створило критичне навантаження на світову індустрію відновлюваної енергетики.

Про це пише Bloomberg

Цього тижня спотові ціни на «білий метал» встановили історичний рекорд, сягнувши 93 доларів за унцію, що фактично потроїло його вартість порівняно з минулим роком. Хоча вчора ціна на срібло трохи падає після того, як Трамп утримався від запровадження критично важливих мит на корисні копалини.

Чому воно важливе

Срібло, яке використовується для створення електричних контактів у сонячних елементах, тепер становить 29% від загальної вартості панелі. Для порівняння: у 2023 році ця частка складала лише 3,4%, а минулого року — 14%.

Китайські виробники, які контролюють більшу частину світового ринку, вже почали підвищувати ціни на модулі. Лише за останній тиждень вартість панелей зросла на 1,4−3,8%, що підняло ціну типової установки потужністю 500 Вт до близько 57 доларів.

Провідні компанії, серед яких Trina Solar Co. та Jinko Solar Co., офіційно попередили інвесторів про очікувані чисті збитки у 2025 та 2026 роках. Галузь, яка вже два роки страждає від надлишку виробничих потужностей, тепер не має ресурсів для поглинання зростаючих витрат на сировину.

Нині сонячний сектор споживає близько 17% усього світового видобутку срібла. Хоча інженери намагаються скоротити використання металу з 11,2 мг/Вт до 8,96 мг/Вт, фізичний дефіцит та спекулятивний попит продовжують штовхати ціни вгору.

Нагадаємо, у 2025 році золото й срібло стали рекордними лідерами зростання на світових ринках, привернувши увагу як інституційних інвесторів, так і приватних заощаджувачів. У 2026-му українцям важливо зважати не лише на потенціал прибутку, а й на ризики волатильності та корекцій, про які попереджає фінтехекспертка Олена Сосєдка.

З її слів, срібло перетворилося на «зірку»: його зростання наблизилося до 100% рік до року, а ціни в грудні трималися в районі $63 за унцію.

