0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому ціни на срібло б’ють по виробниках сонячних панелей

Енергетика
65
Чому ціни на срібло б’ють по виробниках сонячних панелей
Чому ціни на срібло б’ють по виробниках сонячних панелей
Подорожчання срібла створило критичне навантаження на світову індустрію відновлюваної енергетики.
Про це пише Bloomberg.
Цього тижня спотові ціни на «білий метал» встановили історичний рекорд, сягнувши 93 доларів за унцію, що фактично потроїло його вартість порівняно з минулим роком. Хоча вчора ціна на срібло трохи падає після того, як Трамп утримався від запровадження критично важливих мит на корисні копалини.
Читайте також

Чому воно важливе

Срібло, яке використовується для створення електричних контактів у сонячних елементах, тепер становить 29% від загальної вартості панелі. Для порівняння: у 2023 році ця частка складала лише 3,4%, а минулого року — 14%.
Китайські виробники, які контролюють більшу частину світового ринку, вже почали підвищувати ціни на модулі. Лише за останній тиждень вартість панелей зросла на 1,4−3,8%, що підняло ціну типової установки потужністю 500 Вт до близько 57 доларів.
Провідні компанії, серед яких Trina Solar Co. та Jinko Solar Co., офіційно попередили інвесторів про очікувані чисті збитки у 2025 та 2026 роках. Галузь, яка вже два роки страждає від надлишку виробничих потужностей, тепер не має ресурсів для поглинання зростаючих витрат на сировину.
Нині сонячний сектор споживає близько 17% усього світового видобутку срібла. Хоча інженери намагаються скоротити використання металу з 11,2 мг/Вт до 8,96 мг/Вт, фізичний дефіцит та спекулятивний попит продовжують штовхати ціни вгору.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, у 2025 році золото й срібло стали рекордними лідерами зростання на світових ринках, привернувши увагу як інституційних інвесторів, так і приватних заощаджувачів. У 2026-му українцям важливо зважати не лише на потенціал прибутку, а й на ризики волатильності та корекцій, про які попереджає фінтехекспертка Олена Сосєдка.
З її слів, срібло перетворилося на «зірку»: його зростання наблизилося до 100% рік до року, а ціни в грудні трималися в районі $63 за унцію.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Зелена енергетикаЕнергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems