Чому ціни на авіаквитки продовжуватимуть зростати — Finance.ua

Чому ціни на авіаквитки продовжуватимуть зростати Сьогодні 06:51 — Особисті фінанси

Чому ціни на авіаквитки продовжуватимуть зростати

У той час як авіакомпанії продовжують оговтуватися після всесвітніх приземлень під час пандемії коронавірусу, лідери галузі повідомили, що є кілька витрат, які, ймовірно, підштовхнуть ціни на квитки ще вище.

Про це йдеться в повідомленні Міжнародної асоціації повітряного транспорту, яка провела свою щорічну зустріч у Дубаї, де розташована авіакомпанія Emirates, що здійснює перевезення далекого сполучення.

Про це пише е uronews.com

Частково це пов’язано зі світовою інфляцією, яка є проблемою з початку пандемії. Витрати на авіапаливо, що становить приблизно третину всіх витрат авіакомпаній, залишаються високими.

Тим часом глобальний поштовх до декарбонізації авіаційної промисловості змушує більше перевізників боротися за невелику кількість так званого екологічно чистого авіаційного палива, або SAF, доступного на ринку.

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«Авіакомпанії продовжуватимуть робити все можливе, щоб максимально контролювати витрати на користь споживачів», — сказав Віллі Волш, генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту, галузевої торговельної групи.

«Але я думаю, що нереалістично очікувати, що авіакомпанії зможуть продовжувати покривати всі витрати… Це не те, що ми любимо робити, але це те, що ми повинні зробити».

За їхніми словами, на галузь також тисне пандемія у виробництві літаків.

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Зараз перевізники довше тримають старі літаки, які споживають більше палива. Також не вистачає нових літаків, щоб розширити маршрути та збільшити пропозицію, щоб знизити загальні ціни.

Довідка Finance.ua:

Екперти також підрахували, що дохід авіакомпаній у всьому світі сягне майже 1 трильйона євро у 2024 році, що є рекордним показником.

Цього року буде 4,96 мільярда пасажирів на літаках, а загальні витрати перевізників сягнуть 936 мільярдів доларів (862 мільярди євро) — ще один рекорд.

Зокрема, Emirates, головний двигун економіки Дубая, отримав рекордні прибутки у 2023 році.

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