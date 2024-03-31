Чоловіки — біженці з України можуть втратити виплати в Німеччині Сьогодні 12:02 — Світ

Чоловіки — біженці з України можуть втратити виплати в Німеччині

У Бундестагу почали говорити про позбавлення виплат чоловіків з України, які перебувають у країні в статусі біженців. Уважається, що фінансова допомога уряду Німеччини — додатковий стимул уникати виконання обов’язку з захисту своєї країни.

Про це пише Berliner Zeitung.

Із відповідною ініціативою виступив депутат німецького парламенту від опозиційної партії Християнський демократичний союз Флоріан Хан.

Станом на січень у МВС Німеччини фіксували перебування 209 842 чоловіків з України.

Як повідомляє Флоріан Хан, фінансова допомога уряду Німеччини — додатковий стимул уникати виконання обов’язку з захисту своєї країни від російського агресора.

«Сигнальний ефект для українців буде поганим, коли ми говоримо про войовничість, з одного боку, але, з іншого боку, опосередковано шкодить волі до захисту», — сказав Хан.

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Проте не всі депутати з Бундестагу погоджуються з думкою Хана. Велика кількість чиновників заявляють, що вони проти позбавлення виплат чоловіків призовного віку з України.

Зокрема, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александер Мюллер заявив, що всі біженці, що мають право на проживання в Німеччині, повинні отримувати однакові пільги, незалежно від їхнього походження чи статі.

Нагадаємо, лише п’ята частина українських біженців розглядають перспективу повернення в Україну з Німеччину. Про це свідчать дані опитування Центру міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень Інституту Ifo в Мюнхені.

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