Чоловіки — біженці з України можуть втратити виплати в Німеччині — Finance.ua
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Чоловіки — біженці з України можуть втратити виплати в Німеччині

Світ
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Чоловіки — біженці з України можуть втратити виплати в Німеччині
Чоловіки — біженці з України можуть втратити виплати в Німеччині
У Бундестагу почали говорити про позбавлення виплат чоловіків з України, які перебувають у країні в статусі біженців. Уважається, що фінансова допомога уряду Німеччини — додатковий стимул уникати виконання обов’язку з захисту своєї країни.
Про це пише Berliner Zeitung.
Із відповідною ініціативою виступив депутат німецького парламенту від опозиційної партії Християнський демократичний союз Флоріан Хан.
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Станом на січень у МВС Німеччини фіксували перебування 209 842 чоловіків з України.
Як повідомляє Флоріан Хан, фінансова допомога уряду Німеччини — додатковий стимул уникати виконання обов’язку з захисту своєї країни від російського агресора.
«Сигнальний ефект для українців буде поганим, коли ми говоримо про войовничість, з одного боку, але, з іншого боку, опосередковано шкодить волі до захисту», — сказав Хан.
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Проте не всі депутати з Бундестагу погоджуються з думкою Хана. Велика кількість чиновників заявляють, що вони проти позбавлення виплат чоловіків призовного віку з України.
Зокрема, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александер Мюллер заявив, що всі біженці, що мають право на проживання в Німеччині, повинні отримувати однакові пільги, незалежно від їхнього походження чи статі.
Нагадаємо, лише п’ята частина українських біженців розглядають перспективу повернення в Україну з Німеччину. Про це свідчать дані опитування Центру міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень Інституту Ifo в Мюнхені.
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