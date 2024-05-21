Чоловіків пропускають за кордон лише з паперовими військовими документами — ДПСУ — Finance.ua
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Чоловіків пропускають за кордон лише з паперовими військовими документами — ДПСУ

Особисті фінанси
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Чоловіків пропускають за кордон лише з паперовими військовими документами — ДПСУ
Чоловіків пропускають за кордон лише з паперовими військовими документами — ДПСУ
Прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом, будь-які електронні варіанти не приймаються.
Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби — прессекретар відомства Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини».
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«За нормами законодавства визначати, чи є підстава про відстрочку в людини, а також належним чином її оформлювати можуть виключно представники ТЦК. І власне прикордонники не прийматимуть якісь електронні варіанти, зокрема, «Резерв+». Для нас необхідний паперовий військово-обліковий документ. Слід також розуміти, що людині варто поцікавитись, чи є інформація про неї в системі «Оберіг», — наголосив речник.
Він нагадав, що з 18 числа прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа у чоловіків — громадян України у віці від 18 до 60 років. Окремими пунктами визначено, що ця категорія громадян має мати про собі разом із паспортом військо-обліковий документ і пред’явити його прикордонникам.
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Це стосується і заброньованих на військовий час, а також визначених непридатними до військової служби за станом здоров’я. А також осіб, у яких троє дітей до 18 років, чоловіків, у яких дружина проходить військову службу.
Демченко також нагадав, що прикордонники не перевіряють на даний момент військово-обліковий документ в осіб з інвалідністю, осіб, які супроводжують людей з інвалідністю. А також в осіб, які перевозять гуманітарні вантажі, водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів. Це стосується і представників залізниці та морської та авіаційної галузі.
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Демченко зауважив, що наразі інших змін до правил перетину кордону немає. Ще не внесені зміни до постанови уряду, яка регламентує порядок перетину держкордону громадянами України.
«Однак, варто розуміти, що у найближчий час це може буде зроблено, і для певних категорій громадян можуть бути змінені умови перетину кордону. Коли це станеться, ми проінформуємо», — сказав він.
За матеріалами:
Укрінформ
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