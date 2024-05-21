Чоловіків пропускають за кордон лише з паперовими військовими документами — ДПСУ Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Чоловіків пропускають за кордон лише з паперовими військовими документами — ДПСУ

Прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом, будь-які електронні варіанти не приймаються.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби — прессекретар відомства Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Читайте також У ДПСУ пояснили, що зміниться для чоловіків при перетині кордону з 18 травня

«За нормами законодавства визначати, чи є підстава про відстрочку в людини, а також належним чином її оформлювати можуть виключно представники ТЦК. І власне прикордонники не прийматимуть якісь електронні варіанти, зокрема, «Резерв+». Для нас необхідний паперовий військово-обліковий документ. Слід також розуміти, що людині варто поцікавитись, чи є інформація про неї в системі «Оберіг», — наголосив речник.

Він нагадав, що з 18 числа прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа у чоловіків — громадян України у віці від 18 до 60 років. Окремими пунктами визначено, що ця категорія громадян має мати про собі разом із паспортом військо-обліковий документ і пред’явити його прикордонникам.

Читайте також Веніславський вважає, що масової відмови від українського громадянства у біженців за кордоном не буде

Це стосується і заброньованих на військовий час, а також визначених непридатними до військової служби за станом здоров’я. А також осіб, у яких троє дітей до 18 років, чоловіків, у яких дружина проходить військову службу.

Демченко також нагадав, що прикордонники не перевіряють на даний момент військово-обліковий документ в осіб з інвалідністю, осіб, які супроводжують людей з інвалідністю. А також в осіб, які перевозять гуманітарні вантажі, водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів. Це стосується і представників залізниці та морської та авіаційної галузі.

Демченко зауважив, що наразі інших змін до правил перетину кордону немає. Ще не внесені зміни до постанови уряду, яка регламентує порядок перетину держкордону громадянами України.

«Однак, варто розуміти, що у найближчий час це може буде зроблено, і для певних категорій громадян можуть бути змінені умови перетину кордону. Коли це станеться, ми проінформуємо», — сказав він.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.