Чого чекати пересічним громадянам і представникам бізнесу 2023 року — думка експертів — Finance.ua

Чого чекати пересічним громадянам і представникам бізнесу 2023 року — думка експертів Сьогодні 18:48 — Особисті фінанси

Чого чекати пересічним громадянам і представникам бізнесу 2023 року — думка експертів

Переоцінити негативний вплив російської агресії на економіку нашої держави дуже складно. Внаслідок бойових дій по всій території країни було фізично знищено тисячі підприємств, заводів та логістичних центрів. Частина з вцілілих об’єктів потрапила під контроль окупаційних військ рф, решта не має можливості повноцінно працювати через нестабільне електропостачання, що призвело до різкого зменшення експорту вітчизняних товарів.

Про це пише Телеграф.

За словами заслуженого економіста України Олексія Плотнікова, поки ворог продовжує знищувати нашу енергетичну та критичну інфраструктуру, робити прогнози щодо економічної ситуації в країні вкрай складно. Адже щодня держава ризикує втратити провідні підприємства — фізично, через влучання ракети, або технічно, через відсутність стабільного електропостачання.

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«Водночас, якщо у прогнозах Кабміну передбачено бодай якесь зростання рівня ВВП, це свідчить про те, що найбільше падіння економіки вже позаду. Звісно, очікувати зупинки інфляції, скорочення безробіття та збільшення заробітних плат поки що не варто. Попри те, що масовий відтік громадян за кордон зупинився, відновити активність бізнесу та темпи виробництва наразі об’єктивно неможливо. Експорт сільськогосподарської продукції зберігається, але супроводжується значними обмеженнями і в логістиці, і у напрямках поставок. Тому говорити про повернення до довоєнних показників поки що не доводиться», — пояснює експерт.

Взаємопідтримка бізнесу та держави

За словами голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, уряд робить усе можливе, аби підтримати українських підприємців у цей складний час, адже активна робота бізнесу грає важливу роль у відновленні економіки.

«Ми не плануємо ані підвищення, ані зниження податків у 2023 році. Єдиною принциповою зміною у сфері оподаткування стане скасування двохвідсоткової системи, яка була введена на початку війни. Але слід розуміти, що утримання ситуації є складним процесом, адже зараз ми витрачаємо на оборону і безпеку все, що отримуємо за рахунок податків. Держава дуже обмежена в коштах. Це той ресурс, якого нам постійно не вистачає», — зазначив Гетманцев.

Очікувати активного відновлення економіки не слід аж до повного завершення війни, вважає експерт у галузі фінансів Олексій Плотніков.

«Економіка може почати відновлюватися, коли зупиниться руйнація інфраструктури та стабілізується ситуація на фронті. Також нам знадобляться потужні інвестиції від міжнародних партнерів. Сьогодні 50% бюджету України складають іноземні гроші, тому надходження з-за меж країни — це дуже важливо, вагомо і перспективно», — зазначив економіст.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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