Член Ради директорів МВФ виступив проти візиту місії фонду до росії — Finance.ua
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Член Ради директорів МВФ виступив проти візиту місії фонду до росії

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Член Ради директорів МВФ виступив проти візиту місії фонду до росії
Член Ради директорів МВФ виступив проти візиту місії фонду до росії
Глава Центробанку Естонії приєднався до групи міністрів фінансів європейських країн, котрі розкритикували план Міжнародного валютного фонду відновити огляд російської економіки вперше після вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg.
Мадіс Мюллер, представник Естонії в Раді директорів МВФ, у письмовій заяві зазначив, що «держава-агресор, яка грубо порушує міжнародні норми та угоди, не повинна отримувати частку вигод, які пропонують міжнародні інститути».
Минулого тижня МВФ заявив, що відновлює щорічні огляди економіки росії, оскільки економічна ситуація «стабільніша», ніж раніше. Він стверджує, що огляд, відомий як оцінка за статтею IV, є «взаємним зобов’язанням» фонду та його членів.
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За словами обізнаних джерел, на зустрічі посланців ЄС минулого тижня Франція, Бельгія та Польща, а також кілька країн Балтії та Північної Європи заявили, що вони здивовані рішенням МВФ.
Група з дев’яти країн Балтії та Північної Європи також надіслала листа главі МВФ Крісталіні Георгієвій, висловивши стурбованість з приводу процесу, який, за їхніми словами, ризикує призвести до нормалізації відносин з москвою.
Член Ради директорів МВФ виступив проти візиту місії фонду до росії
Нагадаємо, МВФ заявив, що його співробітники розпочнуть віртуальні обговорення з російською владою 16 вересня, а потім вирушать до країни для особистих обговорень. Цей візит заплановано на 1 жовтня.
Пізніше голова Національного банку України Андрій Пишний і міністр фінансів Сергій Марченко закликали Міжнародний валютний фонд відмовитися від ідеї відрядження місії в росію з метою консультацій за статтею IV статуту фонду.
За матеріалами:
РБК-Україна
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