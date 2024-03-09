Chery надаватиме довічну гарантію навіть на вживані авто, проте є нюанси — Finance.ua

Chery надаватиме довічну гарантію навіть на вживані авто, проте є нюанси
На сучасному авторинку є кілька моделей авто, на які виробник пропонує довічну гарантію. Та у всіх цих пропозицій ціла низка застережень. Зокрема, ще ніколи довічна гарантія не надавалась на вживані авто. Лише на нові і для першого власника.
Про це пише Ithome.
Китайський автовиробник Chery вирішив привабити покупців дечим незвичайним. Зокрема, він надаватиме довічну гарантію на свої машини. Причому не лише на нові, але й на вживані. Йдеться також про дочірні бренди, якими володіє Chery — Exeed, Jetour та iCAR.
Які автомобілі отримають довічну гарантію
Такого у світовому автопромі ще не було. Щоправда, є нюанси. Довічну гарантію даватимуть на ті авто, які є офіційно сертифікованими.
2 роки тому Chery визначила критерії сертифікації своїх автомобілів:
- транспортні засоби віком до 8 років;
- мають пробіг до 150 тисяч кілометрів;
- не були в ДТП чи не отримували інших пошкоджень;
- їх обов’язково мали обслуговувати в офіційного дилера.
До речі, автовиробник Chery активно розвивається не лише на внутрішньому, але й на світовому авторинку. Лише в Піднебесній продали понад 143 тисячі авто концерну. А в Україні авто марки також є доволі популярними.
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