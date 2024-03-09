Chery надаватиме довічну гарантію навіть на вживані авто, проте є нюанси — Finance.ua

Chery надаватиме довічну гарантію навіть на вживані авто, проте є нюанси Сьогодні 23:20 — Технології&Авто

Chery надаватиме довічну гарантію навіть на вживані авто, проте є нюанси, oneclick.ua

На сучасному авторинку є кілька моделей авто, на які виробник пропонує довічну гарантію. Та у всіх цих пропозицій ціла низка застережень. Зокрема, ще ніколи довічна гарантія не надавалась на вживані авто. Лише на нові і для першого власника.

Про це пише Ithome.

Читайте також Стартап Doroni Aerospace показав свій перший серійний літаючий автомобіль (відео)

Китайський автовиробник Chery вирішив привабити покупців дечим незвичайним. Зокрема, він надаватиме довічну гарантію на свої машини. Причому не лише на нові, але й на вживані. Йдеться також про дочірні бренди, якими володіє Chery — Exeed, Jetour та iCAR.

Які автомобілі отримають довічну гарантію

Такого у світовому автопромі ще не було. Щоправда, є нюанси. Довічну гарантію даватимуть на ті авто, які є офіційно сертифікованими.

Читайте також Експерти назвали одну з головних загроз під час водіння авто

2 роки тому Chery визначила критерії сертифікації своїх автомобілів:

транспортні засоби віком до 8 років;

мають пробіг до 150 тисяч кілометрів;

не були в ДТП чи не отримували інших пошкоджень;

їх обов’язково мали обслуговувати в офіційного дилера.

До речі, автовиробник Chery активно розвивається не лише на внутрішньому, але й на світовому авторинку. Лише в Піднебесній продали понад 143 тисячі авто концерну. А в Україні авто марки також є доволі популярними.

Телеграф За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.