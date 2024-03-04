Експерти назвали одну з головних загроз під час водіння авто — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти назвали одну з головних загроз під час водіння авто

Фондовий ринок
70
Експерти назвали одну з головних загроз під час водіння авто
Експерти назвали одну з головних загроз під час водіння авто
Смартфони — одна з головних загроз у сфері безпеки дорожнього руху. Про це свідчать результати нового опитування, проведеного австралійською організацією Royal Automobile Club of Victoria (RACV).
Представники RACV запитали свою аудиторію, яка проблема безпеки дорожнього руху турбує їх найбільше. Майже половина користувачів, а саме 42,6%, заявили, що найбільше їх турбують водії, які використовують смартфони за кермом.
Майже третину респондентів турбують вибоїни на дорогах. Ще 13,1% учасників опитування назвали головною загрозою безпеці дорожнього руху перевищення швидкісного режиму. І стільки ж водіїв головною проблемою на дорогах вважають недотримання дистанції між транспортними засобами.
«Опитування RACV демонструє, що люди, як і раніше, бачать, як водії використовують свої мобільні пристрої за кермом, і вважають це головною проблемою безпеки на наших дорогах. Абстрактне водіння — основна причина ДТП і ми маємо прибрати наші мобільні пристрої та зосередити свою увагу на дорозі», — заявив один із керівників RACV Джеймс Вільямс.
Нагадаємо, протягом 2023 року в Україні зафіксували понад 23 тисячі ДТП із загиблими або постраждалими. Основна причина смертельних аварій — перевищення дозволеної швидкості.
За матеріалами:
mmr.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.