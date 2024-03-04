Експерти назвали одну з головних загроз під час водіння авто — Finance.ua

Експерти назвали одну з головних загроз під час водіння авто Сьогодні 22:39 — Фондовий ринок

Експерти назвали одну з головних загроз під час водіння авто

Смартфони — одна з головних загроз у сфері безпеки дорожнього руху. Про це свідчать результати нового опитування, проведеного австралійською організацією Royal Automobile Club of Victoria (RACV).

Представники RACV запитали свою аудиторію, яка проблема безпеки дорожнього руху турбує їх найбільше. Майже половина користувачів, а саме 42,6%, заявили, що найбільше їх турбують водії, які використовують смартфони за кермом.

Майже третину респондентів турбують вибоїни на дорогах. Ще 13,1% учасників опитування назвали головною загрозою безпеці дорожнього руху перевищення швидкісного режиму. І стільки ж водіїв головною проблемою на дорогах вважають недотримання дистанції між транспортними засобами.

«Опитування RACV демонструє, що люди, як і раніше, бачать, як водії використовують свої мобільні пристрої за кермом, і вважають це головною проблемою безпеки на наших дорогах. Абстрактне водіння — основна причина ДТП і ми маємо прибрати наші мобільні пристрої та зосередити свою увагу на дорозі», — заявив один із керівників RACV Джеймс Вільямс.

Нагадаємо, протягом 2023 року в Україні зафіксували понад 23 тисячі ДТП із загиблими або постраждалими. Основна причина смертельних аварій — перевищення дозволеної швидкості.

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