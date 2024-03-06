Стартап Doroni Aerospace показав свій перший серійний літаючий автомобіль (відео) — Finance.ua

Стартап Doroni Aerospace показав свій перший серійний літаючий автомобіль (відео) 06.03.2024, 01:30 — Технології&Авто

Стартап Doroni Aerospace показав свій перший серійний літаючий автомобіль (відео)

Компанія Doroni Aerospace офіційно представила двомісний електричний літальний апарат з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL) H1-X.

H1-X вже отримав сертифікат льотної придатності Федерального управління цивільної авіації США, і, як очікується, надійде у масове виробництво у 2026 році.

Передбачається, що H1-X коштуватиме від 300 000 до 400 000 доларів.

H1-X зможе перевозити корисне навантаження до 226 кілограмів та розвивати максимальну швидкість 305 кілометрів на годину.

Нагадаємо, раніше американська компанія Doroni Aerospace оголосила , що її електричний літаючий автомобіль Doroni H1 отримав офіційний сертифікат льотної придатності Федерального управління цивільної авіації США.

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