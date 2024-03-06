Стартап Doroni Aerospace показав свій перший серійний літаючий автомобіль (відео) — Finance.ua
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Стартап Doroni Aerospace показав свій перший серійний літаючий автомобіль (відео)

Технології&Авто
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Стартап Doroni Aerospace показав свій перший серійний літаючий автомобіль (відео)
Стартап Doroni Aerospace показав свій перший серійний літаючий автомобіль (відео)
Компанія Doroni Aerospace офіційно представила двомісний електричний літальний апарат з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL) H1-X.
H1-X вже отримав сертифікат льотної придатності Федерального управління цивільної авіації США, і, як очікується, надійде у масове виробництво у 2026 році.
Передбачається, що H1-X коштуватиме від 300 000 до 400 000 доларів.
H1-X зможе перевозити корисне навантаження до 226 кілограмів та розвивати максимальну швидкість 305 кілометрів на годину.
Нагадаємо, раніше американська компанія Doroni Aerospace оголосила, що її електричний літаючий автомобіль Doroni H1 отримав офіційний сертифікат льотної придатності Федерального управління цивільної авіації США.
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