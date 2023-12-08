Літаючий електромобиль Doroni отримав льотну сертифікацію в США — Finance.ua

Літаючий електромобиль Doroni отримав льотну сертифікацію в США Вчора 05:51 — Технології&Авто

Літаючий електромобиль Doroni отримав льотну сертифікацію в США

Літаючі електромобілі поступово виходять за рамки науково-фантастичних фільмів і скоро з’являться на вулицях міст. Американська компанія Doroni Aerospace оголосила, що її електричний літаючий автомобіль Doroni H1 отримав офіційний сертифікат льотної придатності Федерального управління цивільної авіації США.

Представники Doroni назвали її першою компанією в США, яка провела випробування пілотованих польотів на двомісному літаючому електромобілі. Doroni H1 піднявся в небо влітку 2023 року.

Компанія вже отримала понад 300 заявок на попередні замовлення і розраховує створити від 120 до 125 одиниць до 2025 або 2026 року. У підсумку стартап із Маямі планує налагодити виробництво і випускати до 2500 літаючих електромобілів щорічно.

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