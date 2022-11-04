Через відключення електроенергії на Київщині можливі перебої з водопостачанням – ОВА — Finance.ua
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Через відключення електроенергії на Київщині можливі перебої з водопостачанням – ОВА

Особисті фінанси
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Через відключення електроенергії на Київщині можливі перебої з водопостачанням – ОВА
Через відключення електроенергії на Київщині можливі перебої з водопостачанням – ОВА
Через планові й аварійні відключення електроенергії в Київській області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
«Через планові й аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Майте вдома запаси питної та технічної води. Ми чинимо спротив і боремося з підступним ворогом. Наша витримка і згуртованість — це шлях до перемоги», — написав він у телеграм-каналі.
Нагадаємо, через перенавантаження центрального вузла енергосистеми України вранці 4 листопада у Києві були позбавлені електропостачання 450 тисяч квартир: це більше, ніж у попередні дні.
Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими і передбачуваними.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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