Зеленський закликав енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими — Finance.ua
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Зеленський закликав енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими

Енергетика
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Зеленський закликав енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими
Зеленський закликав енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими
Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими і передбачуваними.
«Звертаюся до енергокомпаній — спеціально публічно, щоб це всі почули. Будь ласка, активніше роз’яснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються й повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою. Якщо хтось без світла по вісім чи десять годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів», — заявив Зеленський.
Зеленський наголосив, що росія вдається до терору проти енергетики через свою слабкість.
«Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей — принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це росії не вдасться», — сказав президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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