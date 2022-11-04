Зеленський закликав енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими — Finance.ua

Зеленський закликав енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими Вчора 11:25 — Енергетика

Зеленський закликав енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав енергокомпанії робити стабілізаційні відключення світла справедливими і передбачуваними.

«Звертаюся до енергокомпаній — спеціально публічно, щоб це всі почули. Будь ласка, активніше роз’яснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються й повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою. Якщо хтось без світла по вісім чи десять годин, а через дорогу підключене все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів», — заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що росія вдається до терору проти енергетики через свою слабкість.

«Вони не можуть перемогти Україну на полі бою і тому намагаються ось так зламати наших людей — принизити українців, ударити по духу нашого народу, по спротиву наших людей. Вірю, що це росії не вдасться», — сказав президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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