Зростання цін на пальне продовжується. Чи втрутиться в ситуацію АМКУ — Finance.ua
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Зростання цін на пальне продовжується. Чи втрутиться в ситуацію АМКУ

Енергетика
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Зростання цін на пальне продовжується. Чи втрутиться в ситуацію АМКУ
Зростання цін на пальне продовжується. Чи втрутиться в ситуацію АМКУ
Антимонопольний комітет України не бачить підстав розслідувати факти підвищення цін на пальне в України, яке відбулося у червні на фоні загострення конфлікту між Ізраїлем і Іраном.
Про це АМКУ повідомив у коментарі РБК-Україна.
«Наразі у Комітету відсутні підстави для здійснення заходів контролю в частині цінового моніторингу ринків світлих нафтопродуктів (пального)», — йдеться у відповіді АМКУ.
У відомстві підкреслили, що ціни на нафтопродукти не підлягають державному регулюванню.
«Вільна конкуренція на ринку передбачає передусім вільне ціноутворення, коли ціна формується як показник рівноваги між попитом і пропозицією. До повноважень Комітету не належить здійснення цінового моніторингу ринків світлих нафтопродуктів (пального)», — повідомили в АМКУ.
Ціни на бензин та дизель Україні зросли на 6−7% в перші дні загострення конфлікту Ізраїлю та Ірану, яке почалося 13 червня.
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Тоді світові ціни на нафту різко збільшилися, що мало привести до подорожчання нафтопродуктів.
Середні роздрібні ціни в Україні на кінець червня на бензин А-95 становили 58,92 гривень, на дизельне пальне — 55,88 гривень за літр.
Експерти назвали таке подорожчання безпідставним і спекулятивним, оскільки ціни було піднято на паливо, яке закуповувалось мережами ще до загострення конфлікту, тобто без урахування фактора його впливу на ринок.
Ефект від підвищення цін на нафту в ціні нафтопродуктів в Україні міг з’явитися лише під кінець червня.
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Після послаблення конфлікту між Ізраїлем і Іраном наприкінці червня ціни на нафту знизились, але ціни на пальне в Україні значно не змінилися.
На початку липня ціни на нафту залишаються на відносно високому рівні. Відповідно, ціни на пальне теж суттєво не змінюються.
Вартість бензину А-95 в Україні на 7 липня іноді перевищує 60 гривень за літр, дизельного пального — 56 гривень за літр.
На ціни на пальне також впливає і курс євро, який наближається до 50 грн за 1 євро. «Зростає нафта, ще більше зростає паливо у світі, плюс високий курс євро. Думаю, поки змін по цінам на пальне особливих не буде», — зазначив директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.
За матеріалами:
РБК-Україна
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